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Удары США по энергообъектам Ирана поднимут цены на энергоносители в мире

Удары США по энергообъектам Ирана поднимут цены на энергоносители в мире - 16.10.2026, ПРАЙМ

Удары США по энергообъектам Ирана поднимут цены на энергоносители в мире

Новые возможные удары США по энергообъектам Ирана повлияют на стоимость энергоносителей во всем мире, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана и глава... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:44+0300

2026-10-16T12:44+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Новые возможные удары США по энергообъектам Ирана повлияют на стоимость энергоносителей во всем мире, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана и глава Национальной иранской газовой компании Саид Тавакколи. Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана, утверждал корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомленный источник. Какую-то конкретику по объектам он не привел. "Безусловно, это оказывает влияние на энергетику, энергетическое обеспечения в стране, регионе и, конечно, на стоимость энергоресурсов во всем мире", - прокомментировал на полях Российской энергетической недели Тавакколи сообщения о новых планах США. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, газ, сша, иран, москва, дональд трамп, cnn