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В Тюмени подростков осудили за поджог автомотрисы и снегоуборочной машины

В Тюмени подростков осудили за поджог автомотрисы и снегоуборочной машины - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Тюмени подростков осудили за поджог автомотрисы и снегоуборочной машины

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил двух подростков за поджог автомотрисы и снегоуборочной машины в Тобольске Тюменской области к 8 и 9... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:30+0300

2026-10-16T09:30+0300

2026-10-16T09:30+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – ПРАЙМ. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил двух подростков за поджог автомотрисы и снегоуборочной машины в Тобольске Тюменской области к 8 и 9 годам воспитательной колонии, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в декабре 2024 года двое 15‑летних подростков, получив задание в интернете, на станции Тобольск в Тюменской области подожгли железнодорожные транспортные средства – автомотрису и снегоуборочную машину. Было возбуждено уголовное дело о теракте. За это они получили от организатора преступления, дело которого выделено в отдельное производство, 52 тысячи рублей. "ОАО "Российские железные дороги" причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 265 тысяч рублей. Суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", – говорится в сообщении с уточнением, что сумма незаконного обогащения конфискована в доход государства.

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бизнес, общество , россия, екатеринбург, ск рф