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"Транснефть" и "Транснафта" продлили действие меморандума о сотрудничестве
"Транснефть" и "Транснафта" продлили действие меморандума о сотрудничестве - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Транснефть" и "Транснафта" продлили действие меморандума о сотрудничестве
Российская трубопроводная компания "Транснефть" и сербская "Транснафта" Панчево продлили на два года действие меморандума о сотрудничестве по широкому кругу... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
нефть
россия
москва
транснефть
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российская трубопроводная компания "Транснефть" и сербская "Транснафта" Панчево продлили на два года действие меморандума о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Соглашение было подписано на полях Российской энергетической недели. Со стороны "Транснефти" документ подписал вице-президент Владимир Каланда, от "Транснафта" Панчево – исполнительный директор Александр Джурджев.
Действующий меморандум компаний был подписан два года назад. Сегодняшнее соглашение продлевает срок действия меморандума на 24 месяца.
Меморандум предполагает развитие сотрудничества между сторонами по широкому кругу вопросов, в числе которых – научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, диагностика и обслуживание производственных объектов, применение инновационных систем.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, россия, москва, транснефть
Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Транснефть
"Транснефть" и "Транснафта" продлили действие меморандума о сотрудничестве
"Транснефть" и сербская "Транснафта" продлили на два года действие меморандума
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российская трубопроводная компания "Транснефть" и сербская "Транснафта" Панчево продлили на два года действие меморандума о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Соглашение было подписано на полях Российской энергетической недели. Со стороны "Транснефти" документ подписал вице-президент Владимир Каланда, от "Транснафта" Панчево – исполнительный директор Александр Джурджев.
Действующий меморандум компаний был подписан два года назад. Сегодняшнее соглашение продлевает срок действия меморандума на 24 месяца.
Меморандум предполагает развитие сотрудничества между сторонами по широкому кругу вопросов, в числе которых – научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, диагностика и обслуживание производственных объектов, применение инновационных систем.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.