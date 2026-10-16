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Цены на нефть неизбежно пойдут вверх, считает эксперт

Цены на нефть неизбежно пойдут вверх, считает эксперт - 16.10.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть неизбежно пойдут вверх, считает эксперт

Цены на нефть неизбежно пойдут вверх, и стоимость в 100 долларов за баррель многие будут вспоминать, как очень приятную и хорошую цену, считает советник... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:12+0300

2026-10-16T14:12+0300

2026-10-16T14:12+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть неизбежно пойдут вверх, и стоимость в 100 долларов за баррель многие будут вспоминать, как очень приятную и хорошую цену, считает советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета РЭН Антон Кобяков. На пресс-конференции в пятницу он напомнил, что октябре страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. "Это их последний аварийный резерв дизельного топлива и нефти. Если это не поможет, а это скорее всего не поможет, то других заначек у них нет, не существует, все. Тогда начнется реальный дефицит и сокращение потребления и в мире, и в Европе. ... Стоит напомнить, что европейское решение было принято год назад под влиянием прямого шантажа США, которые в лице министра финансов США Скотта Бессента потребовали от ЕС распечатать резервы, иначе Вашингтон грозил свернуть свой экспорт дизеля для стабилизации внутренних цен", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Российской энергетической недели (РЭН). Он подчеркнул, что Соединенным Штатам, вероятнее всего, в моменте удастся сбить цены на нефть. "Но стратегически они неизбежно будут превышать 100 долларов. И 100 долларов за баррель многие будут вспоминать, как очень приятную и хорошую цену. Вот такие перспективы", - подчеркнул Кобяков. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, сша, европа, вашингтон, скотт бессент, ес