https://1prime.ru/20261016/tsian-874320708.html

"Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию

"Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию

Совет директоров одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:52+0300

2026-10-16T09:52+0300

2026-10-16T09:52+0300

акции

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бизнес

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33 рубля на акцию по результатам девяти месяцев 2026 года. "Рекомендовать общему собранию акционеров: из средств чистой прибыли МКПАО "Циан", определенной на основании бухгалтерской отчетности общества за девять месяцев 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Циан" по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении компании. Дивидендная политика "Циана" предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли компании. "Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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акции, рынок, бизнес, циан