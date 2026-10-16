https://1prime.ru/20261016/tsian-874320708.html
"Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию
"Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию
Совет директоров одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:52+0300
2026-10-16T09:52+0300
2026-10-16T09:52+0300
акции
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циан
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33 рубля на акцию по результатам девяти месяцев 2026 года.
"Рекомендовать общему собранию акционеров: из средств чистой прибыли МКПАО "Циан", определенной на основании бухгалтерской отчетности общества за девять месяцев 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Циан" по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении компании.
Дивидендная политика "Циана" предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли компании.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.
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акции, рынок, бизнес, циан
Акции, Рынок, Бизнес, ЦИАН
"Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию
Совет директоров "Циана" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в 33 рубля на акцию
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33 рубля на акцию по результатам девяти месяцев 2026 года.
"Рекомендовать общему собранию акционеров: из средств чистой прибыли МКПАО "Циан", определенной на основании бухгалтерской отчетности общества за девять месяцев 2026 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "Циан" по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 33 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении компании.
Дивидендная политика "Циана" предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли компании.
"Циан" владеет одной из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, работает с 2001 года.