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Минэнерго и Минфин прорабатывают донастройку налогов для ТРИЗов
Минэнерго и Минфин прорабатывают донастройку налогов для ТРИЗов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго и Минфин прорабатывают донастройку налогов для ТРИЗов
Минэнерго совместно с Минфином РФ прорабатывает донастройку налогов для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), надеется внести поправки в осеннюю сессию Госдумы,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:03+0300
2026-10-16T10:03+0300
2026-10-16T10:03+0300
нефть
москва
сергей цивилев
минфин
госдума
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минэнерго совместно с Минфином РФ прорабатывает донастройку налогов для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), надеется внести поправки в осеннюю сессию Госдумы, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели. "Вместе с Минфином мы прорабатываем донастройку налоговой системы. Эти поправки рассчитываем внести в Налоговый кодекс уже в осеннюю сессию (Госдумы - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе находится проработка налогов для ТРИЗов. По словам Цивилева, важно стимулировать добычу ТРИЗов нефти и газа, чтобы бюджет мог получать налоги. Он также отметил, что сложных запасов становится все больше: доля трудноизвлекаемой нефти в общей добыче по итогам прошлого года достигла в России 63%. Растет и доля трудноизвлекаемых запасов в газовой отрасли. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, москва, сергей цивилев, минфин, госдума
Нефть, МОСКВА, Сергей Цивилев, Минфин, Госдума
Минэнерго и Минфин прорабатывают донастройку налогов для ТРИЗов
Цивилев: Минэнерго и Минфин прорабатывают донастройку налогов для ТРИЗов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минэнерго совместно с Минфином РФ прорабатывает донастройку налогов для трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), надеется внести поправки в осеннюю сессию Госдумы, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.
"Вместе с Минфином мы прорабатываем донастройку налоговой системы. Эти поправки рассчитываем внести в Налоговый кодекс уже в осеннюю сессию (Госдумы - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе находится проработка налогов для ТРИЗов.
По словам Цивилева, важно стимулировать добычу ТРИЗов нефти и газа, чтобы бюджет мог получать налоги.
Он также отметил, что сложных запасов становится все больше: доля трудноизвлекаемой нефти в общей добыче по итогам прошлого года достигла в России 63%. Растет и доля трудноизвлекаемых запасов в газовой отрасли.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.