https://1prime.ru/20261016/turoperatory-874324396.html
Туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке
Туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке - 16.10.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке
Российские туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:56+0300
2026-10-16T10:56+0300
2026-10-16T10:56+0300
туризм
бизнес
общество
камчатка
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874324396.jpg?1792137379
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как сообщали сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск). Его эпицентр находился на суше в 161 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов, многие покинули жилые дома.
"У туроператоров нет жалоб от туристов на Камчатке по поводу произошедшего подземного толчка. Эпицентр землетрясения находился в безлюдном районе в 150 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили в АТОР.
Толчки ощущались в городе, однако информации от властей о каких-либо разрушениях или пострадавших нет, добавили в ассоциации.
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, общество , камчатка, атор
Туризм, Бизнес, Общество , КАМЧАТКА, АТОР
Туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке
АТОР: туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как сообщали сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск). Его эпицентр находился на суше в 161 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов, многие покинули жилые дома.
"У туроператоров нет жалоб от туристов на Камчатке по поводу произошедшего подземного толчка. Эпицентр землетрясения находился в безлюдном районе в 150 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили в АТОР.
Толчки ощущались в городе, однако информации от властей о каких-либо разрушениях или пострадавших нет, добавили в ассоциации.