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Туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке

Туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке - 16.10.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке

Российские туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:56+0300

2026-10-16T10:56+0300

2026-10-16T10:56+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют жалоб от туристов из-за землетрясения на Камчатке, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как сообщали сейсмологи, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу в 15.35 по местному времени (6.35 мск). Его эпицентр находился на суше в 161 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Жители районов края ощутили подземные толчки силой до 5 баллов, многие покинули жилые дома. "У туроператоров нет жалоб от туристов на Камчатке по поводу произошедшего подземного толчка. Эпицентр землетрясения находился в безлюдном районе в 150 км от Петропавловска-Камчатского", - сообщили в АТОР. Толчки ощущались в городе, однако информации от властей о каких-либо разрушениях или пострадавших нет, добавили в ассоциации.

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туризм, бизнес, общество , камчатка, атор