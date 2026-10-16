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Турция и Россия обсудили новые проекты в сфере углеводородов и атома - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Турция и Россия обсудили новые проекты в сфере углеводородов и атома
Турция и Россия обсудили новые проекты в сфере углеводородов и атома - 16.10.2026, ПРАЙМ
Турция и Россия обсудили новые проекты в сфере углеводородов и атома
Глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел продуктивную встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудил... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:30+0300
2026-10-16T17:30+0300
нефть
россия
турция
москва
анкара
александр новак
аэс "аккую"
росатом
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СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел продуктивную встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудил потенциальные новые проекты в сфере углеводородов и атомной энергетики. Байрактар прибыл в Москву для участия в мероприятиях Российской энергетической недели, сообщил ранее РИА Новости источник в министерстве энергетики Турции. "Мы провели продуктивную встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях "Российской энергетической недели". Мы обсудили прогресс текущих проектов, а также новые возможности сотрудничества в сферах углеводородов и атомной энергетики", - сообщил министр в соцсетях. Министр отметил, что Турция привержена развитию энергетического партнерства с РФ, основанного на взаимном доверии, долгосрочном стратегическом планировании и желании совместно вкладываться в региональную стабильность. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума. Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Байрактар отмечал, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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нефть, россия, турция, москва, анкара, александр новак, аэс "аккую", росатом
Нефть, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара, Александр Новак, АЭС "Аккую", Росатом
17:30 16.10.2026
 
Турция и Россия обсудили новые проекты в сфере углеводородов и атома

Байрактар: Турция и Россия обсудили новые проекты в углеводородах и атоме

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СТАМБУЛ, 16 окт - ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что провел продуктивную встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудил потенциальные новые проекты в сфере углеводородов и атомной энергетики.
Байрактар прибыл в Москву для участия в мероприятиях Российской энергетической недели, сообщил ранее РИА Новости источник в министерстве энергетики Турции.
"Мы провели продуктивную встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях "Российской энергетической недели". Мы обсудили прогресс текущих проектов, а также новые возможности сотрудничества в сферах углеводородов и атомной энергетики", - сообщил министр в соцсетях.
Министр отметил, что Турция привержена развитию энергетического партнерства с РФ, основанного на взаимном доверии, долгосрочном стратегическом планировании и желании совместно вкладываться в региональную стабильность.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
Анкара рассчитывает после возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" начать строить еще две АЭС с четырьмя реакторами на каждой – в Синопе и Фракии на западе страны. Байрактар отмечал, что переговоры по двум новым АЭС продолжаются с Россией, КНР, Канадой, Южной Кореей.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
НефтьРОССИЯТУРЦИЯМОСКВААнкараАлександр НовакАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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