https://1prime.ru/20261016/ukrainets-874314307.html

Украинцу, координировавшему подрыв "Северных потоков", грозит до 15 лет

Украинцу, координировавшему подрыв "Северных потоков", грозит до 15 лет - 16.10.2026, ПРАЙМ

Украинцу, координировавшему подрыв "Северных потоков", грозит до 15 лет

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, представшему перед судом в Гамбурге по обвинению в координации подрыва газопроводов "Северный поток", может грозить до 15... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T03:30+0300

2026-10-16T03:30+0300

2026-10-16T03:30+0300

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, представшему перед судом в Гамбурге по обвинению в координации подрыва газопроводов "Северный поток", может грозить до 15 лет лишения свободы, следует из норм уголовного и международного уголовного кодексов ФРГ, которые изучило РИА Новости. Высший земельный суд в Гамбурге провел в среду первое заседание по делу о подрыве "Северных потоков", оно продлилось более двух часов. Федеральная прокуратура Германии предъявила 50-летнему экс-военнослужащему ВСУ обвинения сразу по нескольким статьям, ключевой из которых является совершение военного преступления против гражданской инфраструктуры (часть 1, пункт 2 статьи 11 МУК ФРГ). По версии следствия, Кузнецов руководил оперативной группой, совершившей подрыв газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. Минимальный порог наказания по части статьи о военном преступлении, вменяемой Кузнецову, составляет три года лишения свободы, тогда как максимальный автоматически ограничивается общими нормами УК ФРГ и не может превышать 15 лет. В обвинение также вошли статьи об умышленном осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. С учетом того, что немецкое законодательство не позволяет механически складывать сроки за разные преступления, суд, скорее всего, будет определять итоговый вердикт Кузнецову на основе самой серьезной статьи — военное преступление. Предъявленные ему обвинения по остальным статьям могут лишь частично повлиять на окончательный срок. Согласно УК ФРГ, если статьи не предусматривают пожизненного заключения, при назначении совокупного наказания максимальный срок лишения свободы в Германии не может превышать 15 лет. Всего в рамках процесса Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести более 20 заседаний. Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и экстрадировали в Германию. Федеральная прокуратура Германии в июне предъявила Кузнецову обвинения в координации теракта на газопроводах "Северный поток" и соучастии в военном преступлении. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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газ, германия, фрг, сша, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, всу, северный поток - 2