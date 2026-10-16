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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,51 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,51 рубля - 16.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,51 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов повышается до 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:08+0300

2026-10-16T09:08+0300

2026-10-16T09:08+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в начале торгов повышается до 12,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.01 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,51 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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2026

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рынок, торги, мосбиржа, юань, рубль, валюта