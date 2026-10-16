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Курс юаня на Мосбирже завершил неделю снижением до 12,46 рубля
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю снижением до 12,46 рубля - 16.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже завершил неделю снижением до 12,46 рубля
Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился по отношению к рублю на 2 копейки, за неделю китайская валюта подешевела на 22 копейки, следует из данных Московской | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:15+0300
2026-10-16T19:15+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился по отношению к рублю на 2 копейки, за неделю китайская валюта подешевела на 22 копейки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 12,46 рубля. За неделю китайская валюта снизилась на 22 копейки.
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Курс юаня на Мосбирже завершил неделю снижением до 12,46 рубля
Курс юаня за день торгов на Мосбирже снизился на две копейки, до 12,46 рубля