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Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ
Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ - 19.10.2026, ПРАЙМ
Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ
Евросоюз смягчил позицию по ограничению добычи нефти и газа в Арктике, исключив из нового проекта стратегии упоминание моратория на бурение, пишет Bloomberg. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:15+0300
2026-10-19T20:15+0300
энергетика
нефть
арктика
норвегия
ес
европа
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Евросоюз смягчил позицию по ограничению добычи нефти и газа в Арктике, исключив из нового проекта стратегии упоминание моратория на бурение, пишет Bloomberg."В проекте стратегии, с которым ознакомилось агентство, отсутствуют упоминания моратория на разработку новых месторождений нефти и газа в Арктике, что говорит об изменении риторики по сравнению с позицией ЕС в 2021 году", — уточняется в материале.Как отмечает агентство, теперь проект говорит лишь о "приоритете" возобновляемых источников и углеводородов, добытых за пределами Арктики. Изменение стало результатом лоббирования Норвегии, поставляющей почти треть газового импорта ЕС и выдавшей пять лицензий на разведку в Баренцевом море.
арктика
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нефть, арктика, норвегия, ес, европа
Энергетика, Нефть, АРКТИКА, НОРВЕГИЯ, ЕС, ЕВРОПА
20:15 19.10.2026
 
Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС смягчил позицию по ограничению добычи нефти и газа в Арктике

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Арктическая экспедиция
 Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Евросоюз смягчил позицию по ограничению добычи нефти и газа в Арктике, исключив из нового проекта стратегии упоминание моратория на бурение, пишет Bloomberg.
"В проекте стратегии, с которым ознакомилось агентство, отсутствуют упоминания моратория на разработку новых месторождений нефти и газа в Арктике, что говорит об изменении риторики по сравнению с позицией ЕС в 2021 году", — уточняется в материале.
Как отмечает агентство, теперь проект говорит лишь о "приоритете" возобновляемых источников и углеводородов, добытых за пределами Арктики. Изменение стало результатом лоббирования Норвегии, поставляющей почти треть газового импорта ЕС и выдавшей пять лицензий на разведку в Баренцевом море.
 
ЭнергетикаНефтьАРКТИКАНОРВЕГИЯЕСЕВРОПА
 
 
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