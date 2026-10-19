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Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ
Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ - 19.10.2026, ПРАЙМ
Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ
Евросоюз смягчил позицию по ограничению добычи нефти и газа в Арктике, исключив из нового проекта стратегии упоминание моратория на бурение, пишет Bloomberg. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:15+0300
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Евросоюз смягчил позицию по ограничению добычи нефти и газа в Арктике, исключив из нового проекта стратегии упоминание моратория на бурение, пишет Bloomberg."В проекте стратегии, с которым ознакомилось агентство, отсутствуют упоминания моратория на разработку новых месторождений нефти и газа в Арктике, что говорит об изменении риторики по сравнению с позицией ЕС в 2021 году", — уточняется в материале.Как отмечает агентство, теперь проект говорит лишь о "приоритете" возобновляемых источников и углеводородов, добытых за пределами Арктики. Изменение стало результатом лоббирования Норвегии, поставляющей почти треть газового импорта ЕС и выдавшей пять лицензий на разведку в Баренцевом море.
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нефть, арктика, норвегия, ес, европа
Энергетика, Нефть, АРКТИКА, НОРВЕГИЯ, ЕС, ЕВРОПА
Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС смягчил позицию по ограничению добычи нефти и газа в Арктике