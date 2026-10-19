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Спрос россиян на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза, заявили в АТОР - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Спрос россиян на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза, заявили в АТОР
Спрос россиян на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза, заявили в АТОР - 19.10.2026, ПРАЙМ
Спрос россиян на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза, заявили в АТОР
Спрос российских туристов на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза в текущем сезоне, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T15:16+0300
2026-10-19T15:16+0300
туризм
бизнес
россия
китай
атор
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза в текущем сезоне, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Спрос на горнолыжные туры в Китай в этом сезоне вырос на 150%. Причем направление активно бронируют не только те, кому хочется попробовать новые склоны, но и опытные горнолыжники", - цитирует АТОР туроператора PAC Group. По данным компании, в настоящее время направление также активно бронируют туристы, которые раньше выбирали преимущественно европейские горнолыжные курорты. Так, в нескольких часах езды от Пекина можно покататься на олимпийских трассах, поселиться в отеле прямо у склона или провести отпуск в горнолыжном городке с ресторанами и барами - в Чунли – одном из главных центров горнолыжного отдыха Китая. Сезон здесь обычно длится более 150 дней – с начала ноября до начала апреля.
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40
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туризм, бизнес, россия, китай, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, АТОР
15:16 19.10.2026
 
Спрос россиян на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза, заявили в АТОР

АТОР: спрос россиян на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза в текущем сезоне

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на горнолыжные туры в Китай вырос в 2,5 раза в текущем сезоне, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Спрос на горнолыжные туры в Китай в этом сезоне вырос на 150%. Причем направление активно бронируют не только те, кому хочется попробовать новые склоны, но и опытные горнолыжники", - цитирует АТОР туроператора PAC Group.
По данным компании, в настоящее время направление также активно бронируют туристы, которые раньше выбирали преимущественно европейские горнолыжные курорты.
Так, в нескольких часах езды от Пекина можно покататься на олимпийских трассах, поселиться в отеле прямо у склона или провести отпуск в горнолыжном городке с ресторанами и барами - в Чунли – одном из главных центров горнолыжного отдыха Китая. Сезон здесь обычно длится более 150 дней – с начала ноября до начала апреля.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙАТОР
 
 
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