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Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти
Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти - 19.10.2026, ПРАЙМ
Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти
Азербайджан за 9 месяцев текущего года поставил в более чем 10 стран почти 16 миллионов тонн нефти на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, свидетельствуют... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:37+0300
2026-10-19T13:37+0300
нефть
азербайджан
сша
италия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874384166.jpg?1792406246
БАКУ, 19 окт – ПРАЙМ. Азербайджан за 9 месяцев текущего года поставил в более чем 10 стран почти 16 миллионов тонн нефти на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, свидетельствуют данные государственного таможенного комитета страны. "Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал в более чем 10 стран 15,830 миллиона тонн нефти на сумму 10,103 миллиарда долларов", - следует из информации, размещенной на сайте комитета. В январе-сентябре 2025 года, по данным гостаможни, Азербайджан экспортировал около 17 миллионов тонн сырой нефти, а стоимость поставок составила 8,9 миллиарда долларов. Таким образом, объем экспорта азербайджанской нефти сократился в годовом исчислении на 6%, а его стоимость выросла на 13,5%. Лидерство в списке стран-импортеров нефти из Азербайджана принадлежит Италии, куда в отчетный период было экспортировано почти 8,9 миллиона тонн нефти на сумму 5,5 миллиарда долларов США. На втором месте Чехия – 1,3 миллиона тонн нефти на сумму 908 миллионов долларов, а на третьем – Румыния, чуть более 1 миллиона тонн нефти на сумму 644 миллиона долларов.
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нефть, азербайджан, сша, италия
Нефть, АЗЕРБАЙДЖАН, США, ИТАЛИЯ
13:37 19.10.2026
 
Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти

Азербайджан за 9 месяцев поставил в более чем 10 стран почти 16 миллионов тонн нефти

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БАКУ, 19 окт – ПРАЙМ. Азербайджан за 9 месяцев текущего года поставил в более чем 10 стран почти 16 миллионов тонн нефти на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, свидетельствуют данные государственного таможенного комитета страны.
"Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал в более чем 10 стран 15,830 миллиона тонн нефти на сумму 10,103 миллиарда долларов", - следует из информации, размещенной на сайте комитета.
В январе-сентябре 2025 года, по данным гостаможни, Азербайджан экспортировал около 17 миллионов тонн сырой нефти, а стоимость поставок составила 8,9 миллиарда долларов. Таким образом, объем экспорта азербайджанской нефти сократился в годовом исчислении на 6%, а его стоимость выросла на 13,5%.
Лидерство в списке стран-импортеров нефти из Азербайджана принадлежит Италии, куда в отчетный период было экспортировано почти 8,9 миллиона тонн нефти на сумму 5,5 миллиарда долларов США. На втором месте Чехия – 1,3 миллиона тонн нефти на сумму 908 миллионов долларов, а на третьем – Румыния, чуть более 1 миллиона тонн нефти на сумму 644 миллиона долларов.
 
НефтьАЗЕРБАЙДЖАНСШАИТАЛИЯ
 
 
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