https://1prime.ru/20261019/azerbajdzhan-874384166.html

Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти

Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти - 19.10.2026, ПРАЙМ

Азербайджан за девять месяцев поставил почти 16 миллионов тонн нефти

Азербайджан за 9 месяцев текущего года поставил в более чем 10 стран почти 16 миллионов тонн нефти на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, свидетельствуют... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T13:37+0300

2026-10-19T13:37+0300

2026-10-19T13:37+0300

нефть

азербайджан

сша

италия

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БАКУ, 19 окт – ПРАЙМ. Азербайджан за 9 месяцев текущего года поставил в более чем 10 стран почти 16 миллионов тонн нефти на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, свидетельствуют данные государственного таможенного комитета страны. "Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал в более чем 10 стран 15,830 миллиона тонн нефти на сумму 10,103 миллиарда долларов", - следует из информации, размещенной на сайте комитета. В январе-сентябре 2025 года, по данным гостаможни, Азербайджан экспортировал около 17 миллионов тонн сырой нефти, а стоимость поставок составила 8,9 миллиарда долларов. Таким образом, объем экспорта азербайджанской нефти сократился в годовом исчислении на 6%, а его стоимость выросла на 13,5%. Лидерство в списке стран-импортеров нефти из Азербайджана принадлежит Италии, куда в отчетный период было экспортировано почти 8,9 миллиона тонн нефти на сумму 5,5 миллиарда долларов США. На втором месте Чехия – 1,3 миллиона тонн нефти на сумму 908 миллионов долларов, а на третьем – Румыния, чуть более 1 миллиона тонн нефти на сумму 644 миллиона долларов.

азербайджан

сша

италия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, азербайджан, сша, италия