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Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти
Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти - 19.10.2026, ПРАЙМ
Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти
Через Ормузский пролив за последние десять дней ежедневно проходило в среднем 13-14 миллионов баррелей нефти, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T12:12+0300
2026-10-19T12:12+0300
нефть
россия
ормузский пролив
сша
иран
марко рубио
марк рубио
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874379833.jpg?1792401130
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Через Ормузский пролив за последние десять дней ежедневно проходило в среднем 13-14 миллионов баррелей нефти, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "В среднем за последние десять дней через Ормузский пролив на мировой рынок поступало около 13-14 миллионов баррелей нефти в сутки. В некоторые дни объемы фактически соответствуют уровню, существовавшему до начала конфликта", - сказал он в интервью порталу Breitbart. Рубио также заявил, что Иран пытается установить контроль над Ормузским проливом, однако, по его оценке, уже утратил его. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта между США и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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нефть, россия, ормузский пролив, сша, иран, марко рубио, марк рубио
Нефть, РОССИЯ, Ормузский пролив, США, ИРАН, Марко Рубио, Марк Рубио
12:12 19.10.2026
 
Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти

Рубио: через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 миллионов баррелей нефти

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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Через Ормузский пролив за последние десять дней ежедневно проходило в среднем 13-14 миллионов баррелей нефти, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В среднем за последние десять дней через Ормузский пролив на мировой рынок поступало около 13-14 миллионов баррелей нефти в сутки. В некоторые дни объемы фактически соответствуют уровню, существовавшему до начала конфликта", - сказал он в интервью порталу Breitbart.
Рубио также заявил, что Иран пытается установить контроль над Ормузским проливом, однако, по его оценке, уже утратил его.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за конфликта между США и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьРОССИЯОрмузский проливСШАИРАНМарко РубиоМарк Рубио
 
 
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