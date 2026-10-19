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Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти

Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти - 19.10.2026, ПРАЙМ

Через Ормузский пролив ежедневно проходило около 13-14 млн баррелей нефти

Через Ормузский пролив за последние десять дней ежедневно проходило в среднем 13-14 миллионов баррелей нефти, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:12+0300

2026-10-19T12:12+0300

2026-10-19T12:12+0300

нефть

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ормузский пролив

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иран

марко рубио

марк рубио

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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Через Ормузский пролив за последние десять дней ежедневно проходило в среднем 13-14 миллионов баррелей нефти, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "В среднем за последние десять дней через Ормузский пролив на мировой рынок поступало около 13-14 миллионов баррелей нефти в сутки. В некоторые дни объемы фактически соответствуют уровню, существовавшему до начала конфликта", - сказал он в интервью порталу Breitbart. Рубио также заявил, что Иран пытается установить контроль над Ормузским проливом, однако, по его оценке, уже утратил его. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта между США и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ормузский пролив

сша

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