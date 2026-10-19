https://1prime.ru/20261019/ekspert-874391399.html

Эксперт назвал три возможных сценария развития Арктики

Эксперт назвал три возможных сценария развития Арктики - 19.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал три возможных сценария развития Арктики

Россия, учитывая ее интересы в Арктике, может в ближайшие годы столкнуться с одним из трех сценариев - позитивным, нейтральным или негативным, такое мнение... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:47+0300

2026-10-19T15:47+0300

2026-10-19T15:47+0300

россия

нефть

арктика

запад

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ран

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия, учитывая ее интересы в Арктике, может в ближайшие годы столкнуться с одним из трех сценариев - позитивным, нейтральным или негативным, такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН, генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев. Он принял участие в круглом столе, посвященном развитию арктических транспортных маршрутов в условиях новой геополитики и конкуренции за доступ к Арктике, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". "Я бы обрисовал три возможных сценария, с которыми Российской Федерации в ближайшие годы предстоит столкнуться. Традиционно это позитивный, нейтральный и негативный. Так вот, позитивный сценарий предполагает ограниченную нормализацию отношений (со странами Запада – ред.) без свертывания военного присутствия. Стороны согласуют уведомления об опасных мероприятиях, поддерживают спасательное взаимодействие и предотвращают инциденты, возникающие в этой ситуации", - сказал эксперт. При этом сценарии Северный морской путь и Арктический транспортный коридор будут развиваться в условиях сохраняющихся политических ограничений, но без систематических военных рисков и возникающих в этой связи помех, прогнозирует Гриняев. "Нейтральный сценарий представляется базовым, и в текущих условиях, наверное, он наиболее реальный. Он предусматривает: конкуренция остается управляемой, НАТО регулярно проводит учения в Арктическом регионе, Соединенные Штаты постепенно вводят в строй новые ледоколы, которые они совместно строят с Финляндией и Канадой… В этой ситуации России придется в дальнейшем укреплять обеспечение своих маршрутов, в том числе и военных", - добавил он. Эксперт уточнил, что в случае реализации этого сценария судоходство продолжится, но будет зависеть от санкционных ограничений. Также он описал негативный сценарий, который, по его мнению, возможен в случае распространения "кризиса в отношениях между Россией и НАТО" и переноса его в Арктику. "В этом случае любое опасное происшествие, инцидент, связанный с военными самолетами, с кораблями в арктическом бассейне может привести к непредсказуемой эскалации", - сказал Гриняев. Он считает, что при этом сценарии возможны попытки "принудительного воздействия" на перевозки и ограничения судоходства по Трансарктическому транспортному коридору, в Северной Атлантике и Беринговом проливе.

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россия, нефть, арктика, запад, финляндия, нато, ран