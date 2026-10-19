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ЕС создаст центр слежения за судами и подлодками в Арктике, пишет Times

ЕС создаст центр слежения за судами и подлодками в Арктике, пишет Times - 19.10.2026, ПРАЙМ

ЕС создаст центр слежения за судами и подлодками в Арктике, пишет Times

Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за перевозящими российскую нефть морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T20:43+0300

2026-10-19T20:43+0300

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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за перевозящими российскую нефть морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой стратегии усиления своего военного присутствия в регионе, сообщает британская газета Times со ссылкой на готовящийся документ и интервью с главой европейской дипломатии Каей Каллас. "Она (стратегия ЕС - ред.) предусматривает создание "центра морской безопасности" в пока не раскрываемом месте, который будет следить за российским теневым флотом и активностью подводных лодок", - говорится в публикации Times. По информации газеты, новую арктическую стратегию ЕС планируется представить в среду. Помимо центра наблюдения за судами и подводной активностью, документ предусматривает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, а также развитие портов и аэропортов, пригодных для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель намерен направить 260 миллионов евро. Речь идет, в частности, о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности. В интервью Times Каллас заявила, что Евросоюзу "необходимо активнее отстаивать свои интересы в Арктике", которая, по ее словам, превращается в "передовую глобального соперничества держав". "Европейская безопасность - это арктическая безопасность", - подчеркнула глава европейской дипломатии, указав на значение региона для торговли, энергетики, коммуникаций и обороны. Как отмечает издание, в Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Особое внимание европейские политики уделяют Северному морскому пути, который становится альтернативным маршрутом доставки грузов между Азией и Европой. "Они (Москва и Пекин - ред.) фактически картографируют регион, чтобы понять, какие там существуют возможности", - возмутилась Каллас. Глава европейской дипломатии также призвала страны ЕС координировать действия с США и Канадой, "чтобы не допустить превращения Северного морского пути в инструмент ограничения международной торговли". "С такими заинтересованными сторонами мы можем помешать нашим соперникам создать новое узкое место и обеспечить открытость этого маршрута для всех", - сказала Каллас. По данным Times, новая стратегия предусматривает также расширение европейского ледокольного флота. При этом предыдущая редакция арктической политики ЕС, принятая в 2021 году, была сосредоточена преимущественно на вопросах изменения климата, охраны окружающей среды и устойчивого развития региона. Россия неоднократно отвергала утверждения о намерении угрожать европейским государствам. Москва подчеркивает, что Северный морской путь является важнейшей национальной транспортной артерией, а развитие арктической инфраструктуры и ледокольного флота направлено на обеспечение судоходства и экономическое освоение региона.

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нефть, арктика, брюссель, москва, кая каллас, ес