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В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на полеты - 19.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова, сообщает Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T06:21+0300
2026-10-19T06:21+0300
2026-10-19T06:21+0300
бизнес
россия
ижевск
пермь
росавиация
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Ижевска, Перми ("Большое Савино"), Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов