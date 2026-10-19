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В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на полеты - 19.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова, сообщает Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T06:21+0300

2026-10-19T06:21+0300

2026-10-19T06:21+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска, Перми и Тамбова, сообщает Росавиация. "Аэропорты Ижевска, Перми ("Большое Савино"), Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, ижевск, пермь, росавиация