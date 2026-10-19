https://1prime.ru/20261019/kallas-874402017.html
Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти и газа в Арктике
Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти и газа в Арктике - 19.10.2026, ПРАЙМ
Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти и газа в Арктике
Глава европейской дипломатии Кая Каллас впервые допустила возможность смягчения позиции Евросоюза по ограничениям на освоение новых месторождений нефти и газа в | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T20:40+0300
2026-10-19T20:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас впервые допустила возможность смягчения позиции Евросоюза по ограничениям на освоение новых месторождений нефти и газа в Арктике на фоне высоких мировых цен на энергоносители, несмотря на ранее заявленные экологические приоритеты Брюсселя, следует из ее интервью британской газете Times. "Сейчас мы оказались в ситуации, когда на цены влияют не только ограничения поставок нефти и газа через Ормузский пролив, но и другие обстоятельства, которые привели к очень высоким ценам на нефть", - заявила Каллас. Как отмечает издание, в прежней арктической стратегии Евросоюз выступал против расширения добычи ископаемого топлива в регионе, в том числе оказывая давление на Норвегию с целью ограничить разработку новых месторождений. Хотя Норвегия не входит в ЕС, европейский рынок остается для нее крупнейшим. На вопрос о возможном пересмотре такого подхода Каллас указала на растущий интерес государств к поиску дополнительных источников энергии. "Поэтому, разумеется, новые ресурсы также относятся к тому, что сейчас изучают все страны, чтобы обеспечить себя энергией. Но здесь необходимо найти непростой баланс с точки зрения защиты окружающей среды", - сказала глава европейской дипломатии. Таким образом, Каллас, хоть и не объявила о пересмотре действующей политики ЕС, однако впервые связала возможность освоения новых энергетических ресурсов с необходимостью реагировать на высокие цены на нефть и газ. Брюссель в настоящее время готовит новую арктическую стратегию, которую планируется представить в среду. В отличие от документа 2021 года, сосредоточенного преимущественно на климате и охране окружающей среды, новая редакция будет уделять значительно больше внимания вопросам безопасности, военной инфраструктуры и стратегического соперничества с Россией и Китаем. В частности, Евросоюз рассматривает возможность расширения ледокольного флота, создания центра наблюдения за судоходством и подводной активностью в Арктике, а также выделение 260 миллионов евро на разработку военных технологий для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. При этом вопрос разработки арктических месторождений приобретает для Европы дополнительное значение на фоне курса ЕС на отказ от российских энергоносителей и сохраняющейся зависимости европейской промышленности от импортных нефти и газа.
https://1prime.ru/20261019/arktika-874401489.html
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нефть, газ, арктика, брюссель, норвегия, кая каллас, ес
Нефть, Газ, АРКТИКА, Брюссель, НОРВЕГИЯ, Кая Каллас, ЕС
Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти и газа в Арктике
Times: Каллас впервые допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти и газа в Арктике
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас впервые допустила возможность смягчения позиции Евросоюза по ограничениям на освоение новых месторождений нефти и газа в Арктике на фоне высоких мировых цен на энергоносители, несмотря на ранее заявленные экологические приоритеты Брюсселя, следует из ее интервью британской газете Times.
"Сейчас мы оказались в ситуации, когда на цены влияют не только ограничения поставок нефти и газа через Ормузский пролив, но и другие обстоятельства, которые привели к очень высоким ценам на нефть", - заявила Каллас.
Как отмечает издание, в прежней арктической стратегии Евросоюз выступал против расширения добычи ископаемого топлива в регионе, в том числе оказывая давление на Норвегию с целью ограничить разработку новых месторождений. Хотя Норвегия не входит в ЕС, европейский рынок остается для нее крупнейшим.
На вопрос о возможном пересмотре такого подхода Каллас указала на растущий интерес государств к поиску дополнительных источников энергии.
"Поэтому, разумеется, новые ресурсы также относятся к тому, что сейчас изучают все страны, чтобы обеспечить себя энергией. Но здесь необходимо найти непростой баланс с точки зрения защиты окружающей среды", - сказала глава европейской дипломатии.
Таким образом, Каллас, хоть и не объявила о пересмотре действующей политики ЕС, однако впервые связала возможность освоения новых энергетических ресурсов с необходимостью реагировать на высокие цены на нефть и газ.
Брюссель в настоящее время готовит новую арктическую стратегию, которую планируется представить в среду. В отличие от документа 2021 года, сосредоточенного преимущественно на климате и охране окружающей среды, новая редакция будет уделять значительно больше внимания вопросам безопасности, военной инфраструктуры и стратегического соперничества с Россией и Китаем.
В частности, Евросоюз рассматривает возможность расширения ледокольного флота, создания центра наблюдения за судоходством и подводной активностью в Арктике, а также выделение 260 миллионов евро на разработку военных технологий для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
При этом вопрос разработки арктических месторождений приобретает для Европы дополнительное значение на фоне курса ЕС на отказ от российских энергоносителей и сохраняющейся зависимости европейской промышленности от импортных нефти и газа.
Зеленый курс дал крен: ЕС смягчил позицию по добыче в Арктике, пишут СМИ