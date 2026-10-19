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Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике
Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике - 19.10.2026, ПРАЙМ
Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике
Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби обсудил в понедельник с исполняющим обязанности министра нефти Ирана Хамидом Бовардом сотрудничество в энергетике на | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T16:44+0300
2026-10-19T16:44+0300
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ДОХА, 19 окт - ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби обсудил в понедельник с исполняющим обязанности министра нефти Ирана Хамидом Бовардом сотрудничество в энергетике на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, говорится в пресс-релизе компании QatarEnergy.
"Сегодня в Дохе состоялась встреча государственного министра по вопросам энергетики Саада Шериды аль-Кааби с исполняющим обязанности министра нефти Исламской Республики Иран Хамидом Бовардом. В ходе встречи обсуждались вопросы энергетических отношений и сотрудничества между Катаром и Ираном", - отмечается в сообщении.
Ранее корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана. Катар и Иран делят совместное газовое месторождение "Северное/Южный Парс".
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нефть, мировая экономика, иран, катар, сша, дональд трамп, qatarenergy, cnn
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, КАТАР, США, Дональд Трамп, QatarEnergy, CNN
Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике
Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике на фоне конфликта США и Израиля
ДОХА, 19 окт - ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби обсудил в понедельник с исполняющим обязанности министра нефти Ирана Хамидом Бовардом сотрудничество в энергетике на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, говорится в пресс-релизе компании QatarEnergy.
"Сегодня в Дохе состоялась встреча государственного министра по вопросам энергетики Саада Шериды аль-Кааби с исполняющим обязанности министра нефти Исламской Республики Иран Хамидом Бовардом. В ходе встречи обсуждались вопросы энергетических отношений и сотрудничества между Катаром и Ираном", - отмечается в сообщении.
Ранее корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана. Катар и Иран делят совместное газовое месторождение "Северное/Южный Парс".