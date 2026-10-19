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Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике

Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике - 19.10.2026, ПРАЙМ

Катар и Иран обсудили сотрудничество в энергетике

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби обсудил в понедельник с исполняющим обязанности министра нефти Ирана Хамидом Бовардом сотрудничество в энергетике на | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T16:44+0300

2026-10-19T16:44+0300

2026-10-19T16:44+0300

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ДОХА, 19 окт - ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби обсудил в понедельник с исполняющим обязанности министра нефти Ирана Хамидом Бовардом сотрудничество в энергетике на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, говорится в пресс-релизе компании QatarEnergy. "Сегодня в Дохе состоялась встреча государственного министра по вопросам энергетики Саада Шериды аль-Кааби с исполняющим обязанности министра нефти Исламской Республики Иран Хамидом Бовардом. В ходе встречи обсуждались вопросы энергетических отношений и сотрудничества между Катаром и Ираном", - отмечается в сообщении. Ранее корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана. Катар и Иран делят совместное газовое месторождение "Северное/Южный Парс".

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нефть, мировая экономика, иран, катар, сша, дональд трамп, qatarenergy, cnn