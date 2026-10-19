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Эксперт назвала главные причины для отказов в кредитах малому бизнесу

Эксперт назвала главные причины для отказов в кредитах малому бизнесу - 19.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвала главные причины для отказов в кредитах малому бизнесу

Для малого и среднего бизнеса кредит остается основным инструментом для развития: он позволяет расширять производство, закупать оборудование и увеличивать... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T02:02+0300

2026-10-19T02:02+0300

2026-10-19T02:02+0300

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Для малого и среднего бизнеса кредит остается основным инструментом для развития: он позволяет расширять производство, закупать оборудование и увеличивать масштаб деятельности. Однако получить финансирование удается далеко не всем предпринимателям, даже если у компании есть клиенты и стабильные продажи. Как рассказала агентству "Прайм" директор по развитию МСБ Инго Банка Екатерина Чигарева, причина в том, что банк не видит подтверждения способности компании регулярно обслуживать долг.Главное различие банка и бизнеса - в подходе к кредиту. Бизнес оценивает перспективы развития, а банк — способность вернуть деньги с процентами. Предприниматель смотрит вперед: сколько принесет новый контракт, как вырастет выручка после расширения, когда окупятся инвестиции. Кредитор же обязан оценить, сможет ли заемщик погашать долг не только при благоприятном сценарии, но и при ухудшении конъюнктуры."Для небольших компаний эта задача особенно сложна: у них ограничен запас финансовой прочности, выручка зависит от нескольких крупных клиентов, а поступления могут сильно меняться от месяца к месяцу", - говорит Чигарева.По ее словам, даже стабильный и прибыльный бизнес нередко сталкивается с кассовыми разрывами, когда деньги от покупателей приходят позже, чем наступает дата расчета с поставщиками, выплата зарплат или внесение кредитного платежа. Дополнительную неопределенность создают сезонность, рост издержек и высокая стоимость заемных средств. В таких условиях банк оценивает не только текущие обороты, но и устойчивость денежного потока, существующие обязательства и запас, который позволит компании выдержать временное снижение доходов.Эксперт отмечает, что среди распространенных причин отказа в кредитовании — недостаточная прозрачность финансовой картины. Если поступления распределены между разными счетами, личные и корпоративные расходы смешаны, а управленческая отчетность ведется нерегулярно, кредитору сложнее объективно оценить положение компании.Вторая причина — несоответствие суммы кредита реальным возможностям бизнеса: компания может опираться на ожидаемый рост продаж, но не учитывать дополнительные расходы, сроки выхода на плановую загрузку и задержки платежей от клиентов. Третья — чрезмерная долговая нагрузка: несколько действующих кредитов, лизинговые платежи и обязательства перед поставщиками могут оказаться непосильными в совокупности.Поэтому предпринимателю стоит начать с порядка в финансовой отчетности: банку важно видеть реальную картину — выручку, расходы, прибыль, обязательства и движение денежных средств. Разделение личных и корпоративных финансов, регулярная управленческая отчетность и понятные основания крупных поступлений снижают неопределенность при рассмотрении заявки.Затем нужно обосновать цель кредита и рассчитать экономику проекта: недостаточно показать, что деньги нужны для развития, важно объяснить, за счет чего они будут возвращены. Для инвестиционного кредита следует оценить сроки запуска, ожидаемый дополнительный денежный поток и сценарий, при котором выручка окажется ниже плана; для пополнения оборотного капитала — понять, когда средства вернутся в бизнес.Также полезно заранее оценить долговую нагрузку: составить календарь платежей по всем обязательствам и сопоставить его с прогнозом поступлений. Расчет стоит проводить не только на основе среднего месяца, но и с учетом сезонного спада или задержки оплаты со стороны ключевого заказчика. Если запас прочности минимален, разумнее пересмотреть сумму или срок финансирования, чем рассчитывать исключительно на оптимистичный сценарий. "Наконец, стоит заранее подготовить документы и быть готовым объяснить существенные изменения показателей — чем меньше вопросов остается к финансовой модели компании, тем предметнее может быть диалог с кредитором", - заключила Екатерина Чигарева.

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эксклюзив, финансы, банки, мсб, кредит