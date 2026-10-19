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В МИД оценили изменения в законодательстве Венесуэлы по природным ресурсам

В МИД оценили изменения в законодательстве Венесуэлы по природным ресурсам - 19.10.2026, ПРАЙМ

В МИД оценили изменения в законодательстве Венесуэлы по природным ресурсам

В России рассчитывают, что изменения в национальном венесуэльском законодательстве относительно природных ресурсов не будут препятствовать дальнейшей... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T02:35+0300

2026-10-19T02:35+0300

2026-10-19T02:35+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В России рассчитывают, что изменения в национальном венесуэльском законодательстве относительно природных ресурсов не будут препятствовать дальнейшей эффективной работе российских операторов, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. "Рассчитываем, что изменения в национальном венесуэльском законодательстве, в том числе в области добычи и реализации природных ресурсов, не будут препятствовать дальнейшей эффективной работе российских операторов с гарантиями сохранности всех вложений", - сказал он газете "Известия". Алимов подчеркнул, что РФ продолжает развивать совместные проекты с учетом новых реалий, поскольку Венесуэла остается одним из ключевых партнеров РФ в Латинской Америке. "Видим, что правительство уполномоченного президента Делси Родригес, несмотря на беспрецедентное давление, стремится найти баланс и продолжить продуктивное сотрудничество с традиционными союзниками, к числу которых, безусловно, относится Российская Федерация" , - добавил он. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что страна уже заключила 61 соглашение в нефтегазовой сфере, еще 44 соглашения находятся на стадии переговоров. Она подчеркнула, что заключаемые контракты предусматривают участие национального капитала и венесуэльских работников. Родригес отдельно отметила двустороннее соглашение с США, которое, по ее словам, предусматривает работу 250 буровых установок. Каждая установка потребует найма около 200 работников.

венесуэла

латинская америка

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россия, нефть, венесуэла, латинская америка, сша, делси родригес, мид рф, мид