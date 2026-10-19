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Минфин ожидает позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин ожидает позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь
Минфин ожидает позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин ожидает позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь
Минфин России ждет позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь, решение о необходимости поправок в Налоговый кодекс примут ко второму чтению, рассказал... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:11+0300
2026-10-19T18:11+0300
бизнес
россия
алексей сазанов
минпромторг
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России ждет позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь, решение о необходимости поправок в Налоговый кодекс примут ко второму чтению, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Мы ждем позицию Минпромторга по этому вопросу. Исходя из этого определимся ко второму чтению, нужно ли делать соответствующие поправки в Налоговый кодекс", - ответил он на вопрос о текущем статусе инициативы о введении акциза на импортную сталь, которая не вошла в опубликованный ранее проект бюджета на будущую трехлетку. В августе Сазанов сообщал, что законопроект о введении акциза на импортную сталь разработан. Тогда же он уточнял, что размер акциза на российскую и ввозимую сталь будет равным - цена отсечения, при которой акциз обнуляется, сохранится на уровне 30 тысяч рублей за тонну. Ранее замминистра заявлял, что формула его расчета будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали. В апреле Сазанов допускал, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года. Зимой в Минпромторге РФ уточнили РИА Новости, что введение акциза на жидкую сталь для импортного проката направлено на уравнивание фискальной нагрузки с целью поддержки российских металлургических компаний и защиты внутреннего рынка от импорта из стран, не входящих в ЕАЭС.
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бизнес, россия, алексей сазанов, минпромторг, минфин рф, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, Алексей Сазанов, Минпромторг, Минфин РФ, ЕАЭС
18:11 19.10.2026
 
Минфин ожидает позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь

Минфин РФ ждет позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь ко II чтению

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России ждет позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь, решение о необходимости поправок в Налоговый кодекс примут ко второму чтению, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Мы ждем позицию Минпромторга по этому вопросу. Исходя из этого определимся ко второму чтению, нужно ли делать соответствующие поправки в Налоговый кодекс", - ответил он на вопрос о текущем статусе инициативы о введении акциза на импортную сталь, которая не вошла в опубликованный ранее проект бюджета на будущую трехлетку.
В августе Сазанов сообщал, что законопроект о введении акциза на импортную сталь разработан. Тогда же он уточнял, что размер акциза на российскую и ввозимую сталь будет равным - цена отсечения, при которой акциз обнуляется, сохранится на уровне 30 тысяч рублей за тонну.
Ранее замминистра заявлял, что формула его расчета будет привязана к конечной продукции с использованием жидкой стали. В апреле Сазанов допускал, что акциз вступит в силу не позднее 1 января 2027 года.
Зимой в Минпромторге РФ уточнили РИА Новости, что введение акциза на жидкую сталь для импортного проката направлено на уравнивание фискальной нагрузки с целью поддержки российских металлургических компаний и защиты внутреннего рынка от импорта из стран, не входящих в ЕАЭС.
 
БизнесРОССИЯАлексей СазановМинпромторгМинфин РФЕАЭС
 
 
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