https://1prime.ru/20261019/minfin-874397184.html

Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов

Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов

Минфин России к концу года вернется к оценке влияния на доходы федерального бюджета закона, дающего регионам право запрещать продажу вейпов, сообщил журналистам | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:15+0300

2026-10-19T18:15+0300

2026-10-19T18:15+0300

россия

финансы

пермский край

рязанская область

алексей сазанов

владимир путин

минфин рф

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874397184.jpg?1792422923

ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России к концу года вернется к оценке влияния на доходы федерального бюджета закона, дающего регионам право запрещать продажу вейпов, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. "Это же право субъектов вводить ограничения на розничную продажу. Пока надо посмотреть, какие субъекты введут у себя эти ограничения и дальше оценивать это. Вернемся к этому вопросу в конце года, когда будут уже приняты соответствующие законодательные инициативы субъектов", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, ожидается ли какое-то влияние на доходы бюджета от этого закона. Среди регионов, которые уже ввели запрет на продажу вейпов: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Рязанская области, а также Республика Северная Осетия-Алания.

пермский край

рязанская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, пермский край, рязанская область, алексей сазанов, владимир путин, минфин рф, минфин