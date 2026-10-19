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Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов
Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов - 19.10.2026, ПРАЙМ
Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов
Минфин России к концу года вернется к оценке влияния на доходы федерального бюджета закона, дающего регионам право запрещать продажу вейпов, сообщил журналистам | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:15+0300
2026-10-19T18:15+0300
россия
финансы
пермский край
рязанская область
алексей сазанов
владимир путин
минфин рф
минфин
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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России к концу года вернется к оценке влияния на доходы федерального бюджета закона, дающего регионам право запрещать продажу вейпов, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. "Это же право субъектов вводить ограничения на розничную продажу. Пока надо посмотреть, какие субъекты введут у себя эти ограничения и дальше оценивать это. Вернемся к этому вопросу в конце года, когда будут уже приняты соответствующие законодательные инициативы субъектов", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, ожидается ли какое-то влияние на доходы бюджета от этого закона. Среди регионов, которые уже ввели запрет на продажу вейпов: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Рязанская области, а также Республика Северная Осетия-Алания.
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россия, финансы, пермский край, рязанская область, алексей сазанов, владимир путин, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Финансы, Пермский край, Рязанская область, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Минфин РФ, Минфин
18:15 19.10.2026
 
Минфин вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов

Минфин к концу года вернется к оценке влияния закона о запрете продажи вейпов

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ДУШАНБЕ, 19 окт - ПРАЙМ. Минфин России к концу года вернется к оценке влияния на доходы федерального бюджета закона, дающего регионам право запрещать продажу вейпов, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
"Это же право субъектов вводить ограничения на розничную продажу. Пока надо посмотреть, какие субъекты введут у себя эти ограничения и дальше оценивать это. Вернемся к этому вопросу в конце года, когда будут уже приняты соответствующие законодательные инициативы субъектов", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, ожидается ли какое-то влияние на доходы бюджета от этого закона.
Среди регионов, которые уже ввели запрет на продажу вейпов: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Рязанская области, а также Республика Северная Осетия-Алания.
 
РОССИЯФинансыПермский крайРязанская областьАлексей СазановВладимир ПутинМинфин РФМинфин
 
 
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