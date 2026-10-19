https://1prime.ru/20261019/neft-874366978.html

Нефть марки Brent дешевеет на 0,81%, до 108,8 доллара за баррель

Нефть марки Brent дешевеет на 0,81%, до 108,8 доллара за баррель - 19.10.2026, ПРАЙМ

Нефть марки Brent дешевеет на 0,81%, до 108,8 доллара за баррель

Мировые цены на нефть марки Brent снижаются на 0,81%, до 108,8 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T01:37+0300

2026-10-19T01:37+0300

2026-10-19T01:37+0300

нефть

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874366978.jpg?1792363073

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent снижаются на 0,81%, до 108,8 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 01.12 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,81% относительно предыдущего закрытия - до 108,81 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - снижалась на 0,76%, до 98,27 доллара.

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нефть