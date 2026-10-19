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Очередь на въезд в Калининград из Польши составляет 5-6 часов

Очередь на въезд в Калининград из Польши составляет 5-6 часов - 19.10.2026, ПРАЙМ

Очередь на въезд в Калининград из Польши составляет 5-6 часов

Очередь на въезд в Калининград из Польши составляет 5-6 часов, это связано с началом школьных каникул в некоторых землях Германии и усилением контроля на... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:12+0300

2026-10-19T12:12+0300

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КАЛИНИНГРАД, 19 окт – ПРАЙМ. Очередь на въезд в Калининград из Польши составляет 5-6 часов, это связано с началом школьных каникул в некоторых землях Германии и усилением контроля на польской стороне, сообщила пресс-служба Северо- Западного таможенного управления. "Осенью традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на польско-российском участке. Это связано в том числе с наступлением школьных осенних каникул в отдельных землях ФРГ со второй декады октября до конца месяца", - говорится в сообщении таможенного управления на платформе "Макс". Уточняется, что большая часть легковых автомобилей следует через многосторонний автомобильных пункт пропуска (МАПП) Мамоново-2. "В связи с усиленными мерами контроля польских служб на сопредельной стороне наблюдается скопление легковых транспортных средств, время ожидания на въезд в РФ составляет 5-6 часов", - добавили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в Мамоново-2 выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта: автобусов и туристических групп, а перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций. Товары для личного пользования можно задекларировать заранее, заполнив пассажирскую таможенную декларацию. Ее бланк и порядок заполнения доступны на сайте ФТС России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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