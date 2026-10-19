https://1prime.ru/20261019/parizh-874403527.html

В Париже ввели частичный комендантский час

В Париже ввели частичный комендантский час - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Париже ввели частичный комендантский час

Частичный комендантский час вводится в Париже в понедельник, он затронет площадь Республики, являющуюся одним из главных мест проведения демонстраций, митингов... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:16+0300

2026-10-19T21:16+0300

2026-10-19T21:16+0300

общество

париж

франция

ницца

себастьян лекорню

мвд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874403527.jpg?1792433794

ПАРИЖ, 19 окт – ПРАЙМ. Частичный комендантский час вводится в Париже в понедельник, он затронет площадь Республики, являющуюся одним из главных мест проведения демонстраций, митингов и протестов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на власти. Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что поручил ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны на фоне беспорядков. "Комендантский час будет установлен с 23 часов до 6 часов утра в Париже, затрагивая площадь Республики и улицы вокруг (центрального квартала – ред.) Аль", - говорится в материале. Отмечается, что он будет действовать для всех, а не только для несовершеннолетних. Помимо этого, частичный комендантский час введут и в других частях Франции. Ограничения, среди прочего, затронут Ниццу, Лион, северные города Лилль, Дуэ, Ваттиньи и Денен, а также Кулен на северо-западе страны. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. На фоне протестов в этот день мародеры грабили магазины, разбивали витрины и выносили товары, в том числе из бутиков люксовых брендов, в особенности в Париже и Марселе.

париж

франция

ницца

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , париж, франция, ницца, себастьян лекорню, мвд