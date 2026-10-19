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В Париже ввели частичный комендантский час - 19.10.2026, ПРАЙМ
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В Париже ввели частичный комендантский час
В Париже ввели частичный комендантский час - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Париже ввели частичный комендантский час
Частичный комендантский час вводится в Париже в понедельник, он затронет площадь Республики, являющуюся одним из главных мест проведения демонстраций, митингов... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:16+0300
2026-10-19T21:16+0300
общество
париж
франция
ницца
себастьян лекорню
мвд
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ПАРИЖ, 19 окт – ПРАЙМ. Частичный комендантский час вводится в Париже в понедельник, он затронет площадь Республики, являющуюся одним из главных мест проведения демонстраций, митингов и протестов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на власти. Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что поручил ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны на фоне беспорядков. "Комендантский час будет установлен с 23 часов до 6 часов утра в Париже, затрагивая площадь Республики и улицы вокруг (центрального квартала – ред.) Аль", - говорится в материале. Отмечается, что он будет действовать для всех, а не только для несовершеннолетних. Помимо этого, частичный комендантский час введут и в других частях Франции. Ограничения, среди прочего, затронут Ниццу, Лион, северные города Лилль, Дуэ, Ваттиньи и Денен, а также Кулен на северо-западе страны. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. На фоне протестов в этот день мародеры грабили магазины, разбивали витрины и выносили товары, в том числе из бутиков люксовых брендов, в особенности в Париже и Марселе.
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общество , париж, франция, ницца, себастьян лекорню, мвд
Общество , Париж, ФРАНЦИЯ, НИЦЦА, Себастьян Лекорню, МВД
21:16 19.10.2026
 
В Париже ввели частичный комендантский час

BFMTV: в Париже с понедельника ввели частичный комендантский час

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ПАРИЖ, 19 окт – ПРАЙМ. Частичный комендантский час вводится в Париже в понедельник, он затронет площадь Республики, являющуюся одним из главных мест проведения демонстраций, митингов и протестов, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на власти.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что поручил ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны на фоне беспорядков.
"Комендантский час будет установлен с 23 часов до 6 часов утра в Париже, затрагивая площадь Республики и улицы вокруг (центрального квартала – ред.) Аль", - говорится в материале.
Отмечается, что он будет действовать для всех, а не только для несовершеннолетних.
Помимо этого, частичный комендантский час введут и в других частях Франции. Ограничения, среди прочего, затронут Ниццу, Лион, северные города Лилль, Дуэ, Ваттиньи и Денен, а также Кулен на северо-западе страны.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. На фоне протестов в этот день мародеры грабили магазины, разбивали витрины и выносили товары, в том числе из бутиков люксовых брендов, в особенности в Париже и Марселе.
 
ОбществоПарижФРАНЦИЯНИЦЦАСебастьян ЛекорнюМВД
 
 
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