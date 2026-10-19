https://1prime.ru/20261019/perm-874368099.html

В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 19.10.2026, ПРАЙМ

В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T04:59+0300

2026-10-19T04:59+0300

2026-10-19T04:59+0300

бизнес

пермь

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874368099.jpg?1792375172

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пермь ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. ‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

пермь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, пермь, росавиация