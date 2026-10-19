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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год - 19.10.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T21:04+0300

2026-10-19T21:04+0300

2026-10-19T21:04+0300

россия

владимир путин

госдума

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Доходы бюджета РФ за прошлый год составили 37,283 триллиона рублей (рост на 1,5% по сравнению с 2024 годом), расходы - 42,91 триллиона рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей (2,6% ВВП). Ключевыми приоритетами бюджета были обеспечение социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, реализация национальных целей и проектов, в первую очередь решение задач технологического лидерства. Как отмечал вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в 2025 году против российской экономики были введены дополнительные санкции. В связи с этим нефтегазовые доходы бюджета существенно сократились, но это было компенсировано за счет роста внутреннего производства. В целом это привело к тому, что бюджет 2025 года оказался сбалансированным и позволил решить главные задачи, отмечал Жуков. Все социальные выплаты и пособия были проиндексированы на уровень инфляции, а "детский бюджет" превысил 3 триллиона рублей. На поддержку промышленности в прошлом году было выделено более 1 триллиона рублей. При этом было запущено 8 национальных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. В рамках фабрики проектного финансирования было предоставлено более 900 миллиардов субсидируемых кредитов, а в рамках Фонда развития промышленности поддержано 263 новых проекта. На развитие транспортной системы было направлено более 1,7 триллиона рублей. На развитие сельского хозяйства и сельских территорий выделено более 600 миллиардов рублей - на 200 миллиардов рублей больше, чем планировалось. Помимо этого, 84 субъектам РФ были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 250 миллиардов рублей. Также по поручению президента России регионам списали бюджетных кредитов на сумму 227 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, госдума, фонд развития промышленности