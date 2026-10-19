https://1prime.ru/20261019/rosnedra-874390745.html

Роснедра повторно выставили на торги шесть участков недр в Якутии

Роснедра повторно выставили на торги шесть участков недр в Якутии - 19.10.2026, ПРАЙМ

Роснедра повторно выставили на торги шесть участков недр в Якутии

Роснедра повторно выставили на торги шесть участков недр в Якутии с суммарными локализованными извлекаемыми ресурсами в 1,4 миллиарда тонн нефти и 3,5 триллиона | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T15:35+0300

2026-10-19T15:35+0300

2026-10-19T15:38+0300

нефть

газ

якутия

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Роснедра повторно выставили на торги шесть участков недр в Якутии с суммарными локализованными извлекаемыми ресурсами в 1,4 миллиарда тонн нефти и 3,5 триллиона кубометров газа, повысив стартовые платежи, следует из данных торговой площадки ГИС "Торги". Предыдущий аукцион планировалось провести 25 июня, однако торги не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. Начальный платеж на Мунско-Синекский участок недр был повышен с 2,2 миллиарда до 8,3 миллиарда рублей. Участок обладает локализованными ресурсами (категория Dл) в объеме 785,35 миллиона тонн нефти и 67,74 миллиарда кубометров газа. Участок "Жиганский-1" ранее предлагался минимум за 1,1 миллиарда рублей, а теперь стартовый платеж составляет 5,9 миллиарда рублей. На нем учтены ресурсы в 459 миллионов тонн нефти и 376,8 миллиарда кубометров газа по категории Dл. Ундюлюнгский участок недр, в свою очередь, обладает 1,179 триллиона кубометров газа и 31,12 миллиона тонн конденсата по Dл. Его начальная цена составляла 725,9 миллиона рублей, а теперь повышена до 4,8 миллиарда рублей. Соболох-Маянский предлагался минимум за 497,3 миллиона рублей, теперь же - за 3,2 миллиарда рублей. Он обладает 798,7 миллиарда кубометров газа и 11,5 миллиона тонн конденсата по Dл. Восточно-Линденский с ресурсами 781,5 миллиарда кубометров газа и 16,9 миллиона тонн конденсата той же категории ранее был выставлен с начальной ценой 437,9 миллиона рублей. Теперь же стартовый платеж вырос до 2,8 миллиарда рублей. Начальная цена "Жиганского-2" составляла 356,8 миллиона рублей, но была повышена до 1,8 миллиарда рублей. На нем учтены локализованные ресурсы нефти в объеме 138 миллионов тонн и газа - 299 миллиардов кубометров. Подача заявок на повторный аукцион завершается 24 ноября, торги планируется провести 15 декабря.

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нефть, газ, якутия