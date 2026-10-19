https://1prime.ru/20261019/rossijane-874398592.html
АТОР: россияне не обращались к туроператорам из-за протестов во Франции
АТОР: россияне не обращались к туроператорам из-за протестов во Франции - 19.10.2026, ПРАЙМ
АТОР: россияне не обращались к туроператорам из-за протестов во Франции
Российские туристы не обращались к туроператорам на фоне протестов во Франции, туристам не рекомендовано планировать экскурсии в выходные дни из-за вероятности... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T18:30+0300
2026-10-19T18:30+0300
2026-10-19T18:30+0300
туризм
бизнес
франция
париж
италия
атор
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские туристы не обращались к туроператорам на фоне протестов во Франции, туристам не рекомендовано планировать экскурсии в выходные дни из-за вероятности новых беспорядков, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы.
"Туристы, отдыхающие по нашей линии, во Франции есть, но никто из них или их турагентов не просил о помощи своим клиентам, также не приходило запросов на аннуляции предстоящих туров. В выходные в Париже состоялся концерт Селин Дион, некоторые наши клиенты на нем присутствовали", – цитирует АТОР туроператора "Русский Экспресс".
"Эксперты советуют уже находящимся в крупных городах Франции пока не планировать экскурсии на субботу и воскресенье, так как различные акции протеста чаще всего происходят в выходные: лучше планировать экскурсии на будние дни", - добавили в АТОР.
Как отмечается со ссылкой на принимающую компанию туроператора PAC Group, в настоящее время в Париже уже активно наводят порядок, обзорные экскурсии и трансферы для туристов состоялись. В компании отметили, что сейчас в Париже все, кроме Лувра, работает в обычном режиме - отели, рестораны и туристические объекты.
"Транспортники понимают, как правильно построить маршрут, чтобы без проблем добраться до отелей. Если у туристов есть запросы на близкие даты, то советуем выбирать в Париже левый берег Сены. Также, если у туристов есть беспокойство по поводу соседства с районами протестов, предлагаем им выездные экскурсии в Версаль, Шантийи, Фонтенбло, а также экскурсии на 1, 2 или более ночей в Долину Луары или Шампань – там все спокойно", - добавили там.
В АТОР добавили, что классический туристический поток в Европу характеризуется небольшими абсолютными цифрами.
При этом, по данным туроператоров, сейчас наблюдается уменьшение количества заявок на размещение и туры во Францию – примерно на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Однако аннуляций на новогодние даты нет, как и по Италии. "Самыми популярными европейскими странами в период новогодних каникул являются Франция и Италия, на третьем месте Венгрия", - заключили в АТОР.
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туризм, бизнес, франция, париж, италия, атор
Туризм, Бизнес, ФРАНЦИЯ, Париж, ИТАЛИЯ, АТОР
АТОР: россияне не обращались к туроператорам из-за протестов во Франции
АТОР: российские туристы не обращались к туроператорам на фоне протестов во Франции
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские туристы не обращались к туроператорам на фоне протестов во Франции, туристам не рекомендовано планировать экскурсии в выходные дни из-за вероятности новых беспорядков, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы.
"Туристы, отдыхающие по нашей линии, во Франции есть, но никто из них или их турагентов не просил о помощи своим клиентам, также не приходило запросов на аннуляции предстоящих туров. В выходные в Париже состоялся концерт Селин Дион, некоторые наши клиенты на нем присутствовали", – цитирует АТОР туроператора "Русский Экспресс".
"Эксперты советуют уже находящимся в крупных городах Франции пока не планировать экскурсии на субботу и воскресенье, так как различные акции протеста чаще всего происходят в выходные: лучше планировать экскурсии на будние дни", - добавили в АТОР.
Как отмечается со ссылкой на принимающую компанию туроператора PAC Group, в настоящее время в Париже уже активно наводят порядок, обзорные экскурсии и трансферы для туристов состоялись. В компании отметили, что сейчас в Париже все, кроме Лувра, работает в обычном режиме - отели, рестораны и туристические объекты.
"Транспортники понимают, как правильно построить маршрут, чтобы без проблем добраться до отелей. Если у туристов есть запросы на близкие даты, то советуем выбирать в Париже левый берег Сены. Также, если у туристов есть беспокойство по поводу соседства с районами протестов, предлагаем им выездные экскурсии в Версаль, Шантийи, Фонтенбло, а также экскурсии на 1, 2 или более ночей в Долину Луары или Шампань – там все спокойно", - добавили там.
В АТОР добавили, что классический туристический поток в Европу характеризуется небольшими абсолютными цифрами.
При этом, по данным туроператоров, сейчас наблюдается уменьшение количества заявок на размещение и туры во Францию – примерно на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Однако аннуляций на новогодние даты нет, как и по Италии. "Самыми популярными европейскими странами в период новогодних каникул являются Франция и Италия, на третьем месте Венгрия", - заключили в АТОР.