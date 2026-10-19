https://1prime.ru/20261019/rossijane-874398592.html

АТОР: россияне не обращались к туроператорам из-за протестов во Франции

АТОР: россияне не обращались к туроператорам из-за протестов во Франции - 19.10.2026, ПРАЙМ

АТОР: россияне не обращались к туроператорам из-за протестов во Франции

Российские туристы не обращались к туроператорам на фоне протестов во Франции, туристам не рекомендовано планировать экскурсии в выходные дни из-за вероятности... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T18:30+0300

2026-10-19T18:30+0300

2026-10-19T18:30+0300

туризм

бизнес

франция

париж

италия

атор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874398592.jpg?1792423838

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российские туристы не обращались к туроператорам на фоне протестов во Франции, туристам не рекомендовано планировать экскурсии в выходные дни из-за вероятности новых беспорядков, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, которая вылилась в беспорядки и погромы. "Туристы, отдыхающие по нашей линии, во Франции есть, но никто из них или их турагентов не просил о помощи своим клиентам, также не приходило запросов на аннуляции предстоящих туров. В выходные в Париже состоялся концерт Селин Дион, некоторые наши клиенты на нем присутствовали", – цитирует АТОР туроператора "Русский Экспресс". "Эксперты советуют уже находящимся в крупных городах Франции пока не планировать экскурсии на субботу и воскресенье, так как различные акции протеста чаще всего происходят в выходные: лучше планировать экскурсии на будние дни", - добавили в АТОР. Как отмечается со ссылкой на принимающую компанию туроператора PAC Group, в настоящее время в Париже уже активно наводят порядок, обзорные экскурсии и трансферы для туристов состоялись. В компании отметили, что сейчас в Париже все, кроме Лувра, работает в обычном режиме - отели, рестораны и туристические объекты. "Транспортники понимают, как правильно построить маршрут, чтобы без проблем добраться до отелей. Если у туристов есть запросы на близкие даты, то советуем выбирать в Париже левый берег Сены. Также, если у туристов есть беспокойство по поводу соседства с районами протестов, предлагаем им выездные экскурсии в Версаль, Шантийи, Фонтенбло, а также экскурсии на 1, 2 или более ночей в Долину Луары или Шампань – там все спокойно", - добавили там. В АТОР добавили, что классический туристический поток в Европу характеризуется небольшими абсолютными цифрами. При этом, по данным туроператоров, сейчас наблюдается уменьшение количества заявок на размещение и туры во Францию – примерно на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Однако аннуляций на новогодние даты нет, как и по Италии. "Самыми популярными европейскими странами в период новогодних каникул являются Франция и Италия, на третьем месте Венгрия", - заключили в АТОР.

франция

париж

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, франция, париж, италия, атор