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Индекс Мосбиржи обновил максимум с июня на фоне дорогой нефти

Индекс Мосбиржи обновил максимум с июня на фоне дорогой нефти - 19.10.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи обновил максимум с июня на фоне дорогой нефти

Российский рынок акций с началом новой недели усилил рост и обновил максимум с июня, поднявшись до 2 465,69 пункта по основному индексу, следует из данных... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:18+0300

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алроса

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом новой недели усилил рост и обновил максимум с июня, поднявшись до 2 465,69 пункта по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11.57 мск подскакивает на 1,22% относительно предыдущего закрытия, до 2 455,69 пункта. В частности, дорожают акции "Сургутнефтегаза" (+4%), АФК "Система" (+3,5%), "Алросы" (+3,3%) "Газпрома" (+2,4%). Дешевеют акции "Татнефти" (-0,8%), "Циана" (-0,5%), "Позитива" (-0,3%). Несмотря на то, что рынок остается "новостным" и входит постепенно в зону перегретости, в целом складывающаяся конъюнктура настраивает на развитие роста, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Цены на нефть остаются высокими из-за неразрешенности конфликта на Ближнем Востоке, текущий новостной фон и политические ожидания в целом благоприятны, поддерживая спрос на акции компаний – бенефициаров нормализации отношений с США, а крепкий рубль способствует поддержанию интереса к сильным историям во внутренних секторах", - поясняет он. "Базовой целью текущего повышательного движения по-прежнему считаем зону 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Локтюхов.

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рынок, индексы, торги, ближний восток, сша, евгений локтюхов, сургутнефтегаз, афк "система", алроса