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РЖД запускают новый межрегиональный поезд

РЖД запускают новый межрегиональный поезд - 19.10.2026, ПРАЙМ

РЖД запускают новый межрегиональный поезд

РЖД с 30 октября запускают новый межрегиональный пассажирский поезд Самара – Уфа – Челябинск – Пермь, сообщила компания. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T17:24+0300

2026-10-19T17:24+0300

2026-10-19T17:24+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. РЖД с 30 октября запускают новый межрегиональный пассажирский поезд Самара – Уфа – Челябинск – Пермь, сообщила компания. "С 30 октября на сети РЖД начнет курсировать новый межрегиональный поезд №262/261 Самара – Уфа – Челябинск – Пермь, который свяжет прямым сообщением сразу четыре города-миллионника и пять субъектов РФ: Самарскую, Оренбургскую, Челябинскую области, Республику Башкортостан и Пермский край", - говорится в сообщении. Маршрут поезда проходит через Бугуруслан, Абдулино, Уфу, Ашу, Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский, Кунгур и другие населенные пункты. "Теперь жители этих городов могут совершать поездки без пересадок, а это удобно и значительно экономит время в пути (от нескольких часов до почти суток). Поезд №262/261 Самара – Пермь будет курсировать по отдельным датам (раз в неделю)", - отмечают РЖД В первый рейс состав отправится из Самары – 30 октября в 23.16, прибытие в Пермь – через день в 06.01 местного времени, из Перми – 1 ноября в 15.05, прибытие в Самару – через день в 20.51 местного времени В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и СВ. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров с сопровождающими.

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бизнес, россия, пермь, самара, уфа, ржд