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США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута
США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута - 19.10.2026, ПРАЙМ
США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута
Соединенные Штаты намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута, чтобы расширить возможности выхода на американский и... | 19.10.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута, чтобы расширить возможности выхода на американский и центральноазиатские рынки, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио в воскресенье прибыл с супругой в Самарканд, где сегодня примет участие во встрече глав МИД стран региона и США в формате C5+1.
"Мы намерены улучшить инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута и предоставить нашим партнерам больше возможностей для выхода на рынки США и Центральной Азии", - сказал он в ходе выступления.
Рубио отметил, что Центральная Азия становится новым направлением для инвестиций и экспорта, а также центром поставок материалов, имеющих жизненно важное значение для будущего всех стран.
По словам госсекретаря, по итогам прошлогоднего саммита C5+1 в Вашингтоне были заключены новые сделки на 25 миллиардов долларов, способствующие укреплению транспортного, энергетического и финансового секторов. Рубио подчеркнул, что на этой неделе Соединенные Штаты намерены продолжить работу по развитию достигнутых договоренностей.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан - создали новый формат взаимодействия (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.
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бизнес, россия, сша, центральная азия, самарканд, марко рубио, марк рубио, мид
Бизнес, РОССИЯ, США, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Самарканд, Марко Рубио, Марк Рубио, МИД
США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута
Рубио: США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута, чтобы расширить возможности выхода на американский и центральноазиатские рынки, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Рубио в воскресенье прибыл с супругой в Самарканд, где сегодня примет участие во встрече глав МИД стран региона и США в формате C5+1.
"Мы намерены улучшить инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута и предоставить нашим партнерам больше возможностей для выхода на рынки США и Центральной Азии", - сказал он в ходе выступления.
Рубио отметил, что Центральная Азия становится новым направлением для инвестиций и экспорта, а также центром поставок материалов, имеющих жизненно важное значение для будущего всех стран.
По словам госсекретаря, по итогам прошлогоднего саммита C5+1 в Вашингтоне были заключены новые сделки на 25 миллиардов долларов, способствующие укреплению транспортного, энергетического и финансового секторов. Рубио подчеркнул, что на этой неделе Соединенные Штаты намерены продолжить работу по развитию достигнутых договоренностей.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан - создали новый формат взаимодействия (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.