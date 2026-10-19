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США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута

США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута - 19.10.2026, ПРАЙМ

США намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута

Соединенные Штаты намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута, чтобы расширить возможности выхода на американский и... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:00+0300

2026-10-19T12:00+0300

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ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены развивать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута, чтобы расширить возможности выхода на американский и центральноазиатские рынки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Рубио в воскресенье прибыл с супругой в Самарканд, где сегодня примет участие во встрече глав МИД стран региона и США в формате C5+1. "Мы намерены улучшить инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута и предоставить нашим партнерам больше возможностей для выхода на рынки США и Центральной Азии", - сказал он в ходе выступления. Рубио отметил, что Центральная Азия становится новым направлением для инвестиций и экспорта, а также центром поставок материалов, имеющих жизненно важное значение для будущего всех стран. По словам госсекретаря, по итогам прошлогоднего саммита C5+1 в Вашингтоне были заключены новые сделки на 25 миллиардов долларов, способствующие укреплению транспортного, энергетического и финансового секторов. Рубио подчеркнул, что на этой неделе Соединенные Штаты намерены продолжить работу по развитию достигнутых договоренностей. В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан - создали новый формат взаимодействия (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.

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