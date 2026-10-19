https://1prime.ru/20261019/tesla-874404784.html

Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу

Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу - 19.10.2026, ПРАЙМ

Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу

Tesla не может гарантировать покупателям доставку автомобилей Roadster, сообщается в соглашении о предзаказе, опубликованном на сайте американской компании. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T22:00+0300

2026-10-19T22:00+0300

2026-10-19T22:00+0300

tesla

бизнес

сша

авто

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0a/18/863881342_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7ed6ce54519e2a96be72d93c819fca4f.jpg

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Tesla не может гарантировать покупателям доставку автомобилей Roadster, сообщается в соглашении о предзаказе, опубликованном на сайте американской компании."Вы понимаете, что на момент заключения настоящего Договора Roadster находится в стадии разработки, и мы не можем гарантировать, когда именно ваш автомобиль будет доставлен — и будет ли он доставлен вообще", — говорится в документе.Как следует из условий соглашения, даже при внесении платежа за бронирование клиент получает лишь приоритетное право на приобретение в порядке очереди. При этом версия Rocket не предназначена для дорог общего пользования и продается только по приглашениям.В документе подчеркивается, что стоимость Roadster пока не определена, а любая упомянутая цена является оценочной. Более того, характеристики автомобиля, представленные во время презентации, могут измениться к моменту его выхода на рынок.Накануне Tesla представила электрический спорткар Roadster Rocket, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять положением машины во время "полета".

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

tesla, бизнес, сша, авто