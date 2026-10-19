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Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу - 19.10.2026, ПРАЙМ
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Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу
Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу - 19.10.2026, ПРАЙМ
Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу
Tesla не может гарантировать покупателям доставку автомобилей Roadster, сообщается в соглашении о предзаказе, опубликованном на сайте американской компании. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T22:00+0300
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авто
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Tesla не может гарантировать покупателям доставку автомобилей Roadster, сообщается в соглашении о предзаказе, опубликованном на сайте американской компании."Вы понимаете, что на момент заключения настоящего Договора Roadster находится в стадии разработки, и мы не можем гарантировать, когда именно ваш автомобиль будет доставлен — и будет ли он доставлен вообще", — говорится в документе.Как следует из условий соглашения, даже при внесении платежа за бронирование клиент получает лишь приоритетное право на приобретение в порядке очереди. При этом версия Rocket не предназначена для дорог общего пользования и продается только по приглашениям.В документе подчеркивается, что стоимость Roadster пока не определена, а любая упомянутая цена является оценочной. Более того, характеристики автомобиля, представленные во время презентации, могут измениться к моменту его выхода на рынок.Накануне Tesla представила электрический спорткар Roadster Rocket, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять положением машины во время "полета".
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tesla, бизнес, сша, авто
Tesla, Бизнес, США, Авто
22:00 19.10.2026
 
Летающие машины отменяются: Tesla Roadster может не выйти в продажу

Tesla отказалась гарантировать покупателям доставку предзаказанных автомобилей Roadster

© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобиль Tesla
Автомобиль Tesla - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / David Zalubowski
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Tesla не может гарантировать покупателям доставку автомобилей Roadster, сообщается в соглашении о предзаказе, опубликованном на сайте американской компании.
"Вы понимаете, что на момент заключения настоящего Договора Roadster находится в стадии разработки, и мы не можем гарантировать, когда именно ваш автомобиль будет доставлен — и будет ли он доставлен вообще", — говорится в документе.
Как следует из условий соглашения, даже при внесении платежа за бронирование клиент получает лишь приоритетное право на приобретение в порядке очереди. При этом версия Rocket не предназначена для дорог общего пользования и продается только по приглашениям.
В документе подчеркивается, что стоимость Roadster пока не определена, а любая упомянутая цена является оценочной. Более того, характеристики автомобиля, представленные во время презентации, могут измениться к моменту его выхода на рынок.
Накануне Tesla представила электрический спорткар Roadster Rocket, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять положением машины во время "полета".
 
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