https://1prime.ru/20261019/times-874403799.html
В Британии призвали Зеленского подчиниться Трампу
В Британии призвали Зеленского подчиниться Трампу - 19.10.2026, ПРАЙМ
В Британии призвали Зеленского подчиниться Трампу
Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским максимально напряженные, Украине в связи с этим следует отказаться от ударов по... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T21:23+0300
2026-10-19T21:23+0300
2026-10-19T21:23+0300
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сша
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским максимально напряженные, Украине в связи с этим следует отказаться от ударов по российским НПЗ, пишет британская газета Times. "Отношения... (Трампа и Зеленского - ред.), которые никогда не были простыми, кажется, сейчас находятся под максимальным напряжением", - говорится в статье. Как отмечает издание, обострение отношений между Трампом и Зеленским совпало с ограничениями в работе Starlink. Поддержки одной Европы Украине недостаточно, уточняет газета. "Поэтому Зеленскому, возможно, придется рассмотреть возможность временной... смены тактики и прекратить атаки на российские энергетические (объекты - ред.)", - пишет издание. По мнению Times, приоритетом для Киева должно стать укрепление ПВО. В октябре издание Politico писало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией.
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нефть, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, starlink, нпз, россия
Нефть, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Starlink, НПЗ, РОССИЯ
В Британии призвали Зеленского подчиниться Трампу
Times: Украине следует прислушаться к Трампу и отказаться от ударов по российским НПЗ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским максимально напряженные, Украине в связи с этим следует отказаться от ударов по российским НПЗ, пишет британская газета Times.
"Отношения... (Трампа и Зеленского - ред.), которые никогда не были простыми, кажется, сейчас находятся под максимальным напряжением", - говорится в статье.
Как отмечает издание, обострение отношений между Трампом и Зеленским совпало с ограничениями в работе Starlink. Поддержки одной Европы Украине недостаточно, уточняет газета.
"Поэтому Зеленскому, возможно, придется рассмотреть возможность временной... смены тактики и прекратить атаки на российские энергетические (объекты - ред.)", - пишет издание.
По мнению Times, приоритетом для Киева должно стать укрепление ПВО.
В октябре издание Politico писало, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Эта публикация появилась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Американский лидер также выразил мнение, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией.