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"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам

"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам - 19.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам

"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам, в том числе к доставке, вызову такси, аренде самокатов и автомобилей, рассказали в компании. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T14:43+0300

2026-10-19T14:43+0300

2026-10-19T14:43+0300

бизнес

технологии

рязанская область

калуга

яндекс go

яндекс

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам, в том числе к доставке, вызову такси, аренде самокатов и автомобилей, рассказали в компании. "Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон - все это вновь доступно в "Яндекс Go" и приложениях сервисов", - говорится в сообщении. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.

рязанская область

калуга

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