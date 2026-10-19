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"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам - 19.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам
"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам - 19.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам
"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам, в том числе к доставке, вызову такси, аренде самокатов и автомобилей, рассказали в компании. | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T14:43+0300
2026-10-19T14:43+0300
бизнес
технологии
рязанская область
калуга
яндекс go
яндекс
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам, в том числе к доставке, вызову такси, аренде самокатов и автомобилей, рассказали в компании. "Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон - все это вновь доступно в "Яндекс Go" и приложениях сервисов", - говорится в сообщении. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
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бизнес, технологии, рязанская область, калуга, яндекс go, яндекс
Бизнес, Технологии, Рязанская область, Калуга, Яндекс Go, Яндекс
14:43 19.10.2026
 
"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам

"Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам, в том числе к такси

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. "Яндекс Go" полностью восстановил доступ к своим сервисам, в том числе к доставке, вызову такси, аренде самокатов и автомобилей, рассказали в компании.
"Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон - все это вновь доступно в "Яндекс Go" и приложениях сервисов", - говорится в сообщении.
Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
 
БизнесТехнологииРязанская областьКалугаЯндекс GoЯндекс
 
 
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