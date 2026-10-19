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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,42 рубля

Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,42 рубля - 19.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,42 рубля

Курс юаня по итогам торгов понедельника уменьшился до 12,42 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T19:15+0300

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника уменьшился до 12,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, закрыв торги на отметке 12,42 рубля.

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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги, россия, валюта, курсы валют