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Адвокат украинца Кузнецова подтвердил, что ему грозит до 15 лет тюрьмы

Адвокат украинца Кузнецова подтвердил, что ему грозит до 15 лет тюрьмы - 20.10.2026, ПРАЙМ

Адвокат украинца Кузнецова подтвердил, что ему грозит до 15 лет тюрьмы

Адвокат украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрывах газопроводов "Северный поток", подтвердил, что в случае признания его виновным по наиболее... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T03:17+0300

2026-10-20T03:17+0300

2026-10-20T03:17+0300

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РИМ, 20 окт – ПРАЙМ. Адвокат украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрывах газопроводов "Северный поток", подтвердил, что в случае признания его виновным по наиболее тяжкому пункту обвинения в Германии грозит до 15 лет лишения свободы. "По наиболее тяжкому обвинению - военному преступлению, предусмотренному параграфом 11 Кодекса международного уголовного права Германии, - законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заявил РИА Новости его итальянский адвокат Никола Канестрини. В среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток". Следующее заседание назначено на 27 октября, а весь судебный процесс продлится как минимум до 2027 года. Ранее РИА Новости подсчитало, что по нормам уголовного и международного уголовного кодексов ФРГ Кузнецову также может грозить до 15 лет лишения свободы. При этом Канестрини подчеркнул, что речь идет о возможном наказании, предусмотренном законом, а его подзащитный пользуется презумпцией невиновности. "Защита оспаривает обвинение как с фактической, так и с юридической точки зрения, начиная с нарушения принципа специализации", - добавил он. Согласно этой позиции, уголовное преследование выданного лица должно ограничиваться теми обвинениями, по которым была разрешена его выдача. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении, в частности в атаке на гражданские объекты. Суд по делу начался в Гамбурге 14 октября, в рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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газ, общество , германия, сша, фрг, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2