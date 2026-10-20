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Армения не может быть одновременно участником двух союзов, заявили в ЕАЭС

Армения не может быть одновременно участником двух союзов, заявили в ЕАЭС - 20.10.2026, ПРАЙМ

Армения не может быть одновременно участником двух союзов, заявили в ЕАЭС

Армения не может быть одновременно участником двух союзов - ЕАЭС и ЕС, поскольку это несет риски для других членов Евразийского экономического союза, такие... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:23+0300

2026-10-20T15:23+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Армения не может быть одновременно участником двух союзов - ЕАЭС и ЕС, поскольку это несет риски для других членов Евразийского экономического союза, такие выводы содержатся в докладе Евразийского межправительственного совета. Члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. "Государство не может быть одновременно участником двух таможенных союзов, поскольку в таком случае невозможно одновременное выполнение фундаментальных принципов: сохранение единой таможенной территории; свободное перемещение на единой таможенной территории товаров и транспортных средств без таможенного декларирования, уплаты таможенных пошлин и проведения таможенного и иных видов контроля; применение единых мер регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что в обоих объединениях - и в ЕАЭС, и в ЕС - существует единое таможенное регулирование и применяются единые правила таможенного администрирования, которые являются обязательными для каждого из государств-членов. Каждый из союзов имеет собственную таможенную территорию, в границах которой товары перемещаются без декларирования и уплаты пошлин, члены каждого объединения применяют единые ставки таможенных пошлин в отношении третьих стран. При этом их правила существенно различаются между собой. Кроме того, авторы указывают, что у ЕАЭС заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией, Монголией, ОАЭ, Индонезией и Ираном, предусматривающие либерализацию таможенного тарифа. Действие этих соглашений "в ином интеграционном объединении невозможно", подчеркивается в документе. "В то же время законодательно закрепленное решение о начале вступления Республики Армения в Европейский союз, а также принятые в его развитие документы, касающиеся направлений сотрудничества Республики Армения с ЕС, свидетельствуют о намерении Республики Армения проводить работу, направленную на внедрение требований ЕС в таможенной сфере", - говорится в докладе. В результате, по сути, один из участков таможенной границы ЕАЭС может начать функционировать в порядке, который отличается от установленного Таможенным кодексом объединения. По мнению авторов, с практической точки зрения это несет риски для единства таможенного пространства ЕАЭС. "Такая ситуация повлечет необходимость перепроверки государствами-членами Союза законности поступления на таможенную территорию ЕАЭС всех товаров из третьих стран, ввозимых с территории Республики Армения, что нарушит основополагающий принцип свободного перемещения товаров между государствами-членами ЕАЭС", - поясняют авторы. Следствием этих действий, отмечается в докладе, станет рост стоимости товаров на общих рынках ЕАЭС, а также снижение конкурентных преимуществ и уровня доходов производителей товаров и услуг внутри ЕАЭС.

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