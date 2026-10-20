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Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в III квартале - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в III квартале
Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в III квартале - 20.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в III квартале
Самыми популярными автомобилями с пробегом, которые чаще всего покупали в России в третьем квартале, стали Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T03:17+0300
2026-10-20T03:17+0300
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дром
honda
hyundai
lada niva legend
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями с пробегом, которые чаще всего покупали в России в третьем квартале, стали Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 "Самара" и Toyota Camry, рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "В общем модельном ряду самые популярные машины остались неизменны. В третьем квартале 2026 года чаще других автолюбители выбирали Lada Priora (-7% год к году), Lada Granta (+10%), Toyota Corolla (0%), Lada 2114 "Самара" (-10%) и Toyota Camry (-6%). Они составляют 10% от всех проданных на "Дроме" подержанных автомобилей в третьем квартале", - сказал собеседник. По его словам, далее по популярности идут Lada 2107, Ford Focus, Lada Kalina, Hyundai и Honda Fit. Их доля составляет 7% от продаж за третий квартал. "Спрос на автомобили с пробегом в третьем квартале вырос всего на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению со вторым кварталом продажи упали на 5%. Традиционно больше всего продажи выросли у китайских марок - на 23%. Они поддерживают большой темп роста благодаря небольшой доле на рынке. Водители чаще отдавали предпочтение Haval Jolion (+67%), Chery Tiggo T11 (+2%) и Lifan X60 (-1%)", - рассказали в пресс-службе. Немецкие модели продавались на 8% чаще, чем год назад. Самые популярные модели в этом периоде - Volkswagen Polo (-2%), Mercedes-Benz E класса (+9%) и BMW 5 серии (+1%). Спрос на автомобили других европейских и американских брендов в третьем квартале вырос на 4%. Лидеры продаж - Ford Focus (-5%), Skoda Octavia (+4%) и Renault Logan (+2%). Собеседник отметил, что продажи японских машин в третьем квартале выросли на 3%. Из них чаще всего покупали Toyota Corolla (0%), Toyota Camry (-6%) и Honda Fit (+14%). Продажи корейских брендов упали на 3%. Среди них самые популярные марки - Hyundai Solaris (-6%), Kia Rio (-6%) и Kia Sportage (-9%). Также упали в третьем квартале продажи отечественных моделей - на 5%. Лидеры продаж: Lada Priora (-7%), Granta (+10%), 2114 Самара (-10%), "семерка" (-7%) и Kalina (+2%). Продажи электромобилей в третьем квартале выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гибридов - на 10%. Продажи дизельных авто выросли на 10% за год, рассказали в пресс-службе.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, самара, дром, honda, hyundai, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, САМАРА, Дром, Honda, Hyundai, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
03:17 20.10.2026
 
Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в III квартале

На "Дроме" назвали самые популярные автомобили с пробегом в России в третьем квартале

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями с пробегом, которые чаще всего покупали в России в третьем квартале, стали Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 "Самара" и Toyota Camry, рассказали РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"В общем модельном ряду самые популярные машины остались неизменны. В третьем квартале 2026 года чаще других автолюбители выбирали Lada Priora (-7% год к году), Lada Granta (+10%), Toyota Corolla (0%), Lada 2114 "Самара" (-10%) и Toyota Camry (-6%). Они составляют 10% от всех проданных на "Дроме" подержанных автомобилей в третьем квартале", - сказал собеседник.
По его словам, далее по популярности идут Lada 2107, Ford Focus, Lada Kalina, Hyundai и Honda Fit. Их доля составляет 7% от продаж за третий квартал.
"Спрос на автомобили с пробегом в третьем квартале вырос всего на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению со вторым кварталом продажи упали на 5%. Традиционно больше всего продажи выросли у китайских марок - на 23%. Они поддерживают большой темп роста благодаря небольшой доле на рынке. Водители чаще отдавали предпочтение Haval Jolion (+67%), Chery Tiggo T11 (+2%) и Lifan X60 (-1%)", - рассказали в пресс-службе.
Немецкие модели продавались на 8% чаще, чем год назад. Самые популярные модели в этом периоде - Volkswagen Polo (-2%), Mercedes-Benz E класса (+9%) и BMW 5 серии (+1%). Спрос на автомобили других европейских и американских брендов в третьем квартале вырос на 4%. Лидеры продаж - Ford Focus (-5%), Skoda Octavia (+4%) и Renault Logan (+2%).
Собеседник отметил, что продажи японских машин в третьем квартале выросли на 3%. Из них чаще всего покупали Toyota Corolla (0%), Toyota Camry (-6%) и Honda Fit (+14%). Продажи корейских брендов упали на 3%. Среди них самые популярные марки - Hyundai Solaris (-6%), Kia Rio (-6%) и Kia Sportage (-9%). Также упали в третьем квартале продажи отечественных моделей - на 5%. Лидеры продаж: Lada Priora (-7%), Granta (+10%), 2114 Самара (-10%), "семерка" (-7%) и Kalina (+2%).
Продажи электромобилей в третьем квартале выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гибридов - на 10%. Продажи дизельных авто выросли на 10% за год, рассказали в пресс-службе.
 
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