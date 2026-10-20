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"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве

"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве - 20.10.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве, сообщила пресс-служба концерна. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:06+0300

2026-10-20T13:06+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве, сообщила пресс-служба концерна. СМИ сообщали ранее во вторник о том, что список дилеров Lada в Москве и Московской области, опубликованный на официальном сайте марки, сократился с полутора десятков до шести штук. "Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление", - говорится в сообщении автопроизводителя. Отмечается, что уже сейчас заключены соглашения с двумя новыми дилерами, а еще несколько компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве. "В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами, а также свою заинтересованность выразило еще несколько компаний. Мы продолжим информировать вас по мере открытия новых центров", - говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".

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