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"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве
"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве - 20.10.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве, сообщила пресс-служба концерна. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:06+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве, сообщила пресс-служба концерна.
СМИ сообщали ранее во вторник о том, что список дилеров Lada в Москве и Московской области, опубликованный на официальном сайте марки, сократился с полутора десятков до шести штук.
"Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление", - говорится в сообщении автопроизводителя.
Отмечается, что уже сейчас заключены соглашения с двумя новыми дилерами, а еще несколько компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве.
"В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами, а также свою заинтересованность выразило еще несколько компаний. Мы продолжим информировать вас по мере открытия новых центров", - говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".
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бизнес, россия, москва, московская область, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве
"АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" проводит реструктуризацию и обновление дилерской сети в Москве, сообщила пресс-служба концерна.
СМИ сообщали ранее во вторник о том, что список дилеров Lada в Москве и Московской области, опубликованный на официальном сайте марки, сократился с полутора десятков до шести штук.
"Дилерская сеть Lada в Москве проходит реструктуризацию и обновление", - говорится в сообщении автопроизводителя.
Отмечается, что уже сейчас заключены соглашения с двумя новыми дилерами, а еще несколько компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве.
"В дополнение к существующим дилерам уже подписаны протоколы о сотрудничестве с двумя новыми партнерами, а также свою заинтересованность выразило еще несколько компаний. Мы продолжим информировать вас по мере открытия новых центров", - говорится в сообщении пресс-службы "АвтоВАЗа".