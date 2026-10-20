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Бали столкнулся с нехваткой воды

Бали столкнулся с нехваткой воды - 20.10.2026, ПРАЙМ

Бали столкнулся с нехваткой воды

Власти индонезийского острова Бали организовали доставку воды населению из-за засухи и задержки сезона дождей, сообщил руководитель регионального управления по... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T21:20+0300

2026-10-20T21:20+0300

2026-10-20T21:20+0300

мировая экономика

бали

эль-ниньо

вода

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ДЖАКАРТА, 20 окт — ПРАЙМ. Власти индонезийского острова Бали организовали доставку воды населению из-за засухи и задержки сезона дождей, сообщил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. "Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тысячи литров чистой воды", - приводит его слова агентство ANTARA. По словам чиновника, начало сезона дождей на Бали сдвинулось на начало ноября из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Он отметил, что в 2025 году дожди начались уже в октябре, тогда как в этом году переход к дождливому сезону ожидается позднее и будет постепенным. "Затянувшийся сухой сезон привел к учащению случаев засухи, нехватке чистой воды и природным пожарам в различных районах острова", - пишет издание.

бали

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мировая экономика, бали, эль-ниньо, вода