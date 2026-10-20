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Снова в игре: российский дизель вернулся на традиционные рынки - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Снова в игре: российский дизель вернулся на традиционные рынки
Снова в игре: российский дизель вернулся на традиционные рынки - 20.10.2026, ПРАЙМ
Снова в игре: российский дизель вернулся на традиционные рынки
Танкеры с российским дизелем направились в Турцию и Бразилию после того, как США добились снятия запрета на его экспорт, пишет Reuters со ссылкой на данные... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:30+0300
2026-10-20T17:30+0300
энергетика
россия
турция
бразилия
сша
дизельное топливо
дизель
нефть
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Танкеры с российским дизелем направились в Турцию и Бразилию после того, как США добились снятия запрета на его экспорт, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler и LSEG."Российские партии дизельного топлива возвращаются на свои традиционные рынки сбыта после того, как США приостановили действие санкций", — утверждает агентство.Уточняется, что как минимум два танкера по 300 тысяч баррелей дизельного топлива каждый направляются в Турцию и Бразилию.По информации Kpler, с начала года Россия экспортировала около 345 тысяч баррелей дизеля в сутки — на 41% меньше, чем годом ранее. Турция получила около 34% российских поставок, Бразилия — 24%, Марокко — 10%.Президент США Дональд Трамп, стремясь сдержать цены на дизель перед промежуточными выборами 3 ноября, заявил, что Россия немедленно экспортирует 300 тысяч метрических тонн (2,25 миллиона баррелей) по сделке, затем 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн "сразу после этого". Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе допустил, что экспорт может превысить согласованные с Трампом объемы и достичь 3,5 миллиона тонн в месяц (875 тысяч баррелей в сутки) к концу года.Россия сняла собственный запрет на экспорт дизеля 9 октября после соглашения с Трампом о поставках топлива на мировые рынки. Сделка предусматривает временное снятие американских санкций, при этом эмбарго ЕС и Великобритании на импорт российского топлива сохраняется.
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россия, турция, бразилия, сша, дизельное топливо, дизель, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, дизельное топливо, дизель, Нефть
17:30 20.10.2026
 
Снова в игре: российский дизель вернулся на традиционные рынки

Reuters: танкеры с российским дизелем направились в Турцию и Бразилию

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Танкеры с российским дизелем направились в Турцию и Бразилию после того, как США добились снятия запрета на его экспорт, пишет Reuters со ссылкой на данные Kpler и LSEG.
"Российские партии дизельного топлива возвращаются на свои традиционные рынки сбыта после того, как США приостановили действие санкций", — утверждает агентство.
Уточняется, что как минимум два танкера по 300 тысяч баррелей дизельного топлива каждый направляются в Турцию и Бразилию.
По информации Kpler, с начала года Россия экспортировала около 345 тысяч баррелей дизеля в сутки — на 41% меньше, чем годом ранее. Турция получила около 34% российских поставок, Бразилия — 24%, Марокко — 10%.
Президент США Дональд Трамп, стремясь сдержать цены на дизель перед промежуточными выборами 3 ноября, заявил, что Россия немедленно экспортирует 300 тысяч метрических тонн (2,25 миллиона баррелей) по сделке, затем 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн "сразу после этого". Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе допустил, что экспорт может превысить согласованные с Трампом объемы и достичь 3,5 миллиона тонн в месяц (875 тысяч баррелей в сутки) к концу года.
Россия сняла собственный запрет на экспорт дизеля 9 октября после соглашения с Трампом о поставках топлива на мировые рынки. Сделка предусматривает временное снятие американских санкций, при этом эмбарго ЕС и Великобритании на импорт российского топлива сохраняется.
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯБРАЗИЛИЯСШАдизельное топливодизельНефть
 
 
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