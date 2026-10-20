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В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста

В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста - 20.10.2026, ПРАЙМ

В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста

Мошенники от имени спортивного клуба из Донецка предлагают жителям ДНР проголосовать за лучшего юного спортсмена-каратиста на фальшивом сайте, если сделать это, | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T06:18+0300

2026-10-20T06:18+0300

2026-10-20T06:18+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мошенники от имени спортивного клуба из Донецка предлагают жителям ДНР проголосовать за лучшего юного спортсмена-каратиста на фальшивом сайте, если сделать это, то можно лишиться аккаунта в Telegram, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. "Компания F6 обнаружила новый сценарий киберпреступников для угона аккаунтов Telegram. Злоумышленники создали сеть сайтов, на которых от имени вымышленного спортивного клуба из Донецка предлагают "проголосовать за лучшего каратиста", - говорится в сообщении. Отмечается, что киберпреступники создали сеть как минимум из 17 фальшивых сайтов, на которых предлагают "проголосовать за лучшего каратиста". Пользователей мотивируют принять участие в голосовании и поддержать юных спортсменов. На обнаруженных фальшивых сайтах активны только две кнопки "Проголосовать" под фотографиями детей, которые якобы участвуют в конкурсе. Остальные элементы сайта не активны, и на другие вкладки перейти не получится. При нажатии кнопки "Проголосовать" сайт требует "подтвердить личность" под предлогом "обеспечения честного голосования" и "защиты от автоматической накрутки голосов". Для этого предлагается нажать на кнопку "Войти через Telegram". При переходе по кнопке пользователь увидит страницу, которая копирует дизайн официального сайта Telegram для входа в мессенджер с использованием QR-кода. Если пользователь выполнит это действие и у него не подключен облачный пароль, преступники получат полный доступ к его аккаунту, а через сутки смогут его украсть. Специалисты F6 рекомендуют включить в мессенджерах все инструменты безопасности, в том числе двухфакторную идентификацию и пароль и не переходить по ссылкам от незнакомцев.

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банки, общество , бизнес, донецк, telegram