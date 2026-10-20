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В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста
В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста - 20.10.2026, ПРАЙМ
В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста
Мошенники от имени спортивного клуба из Донецка предлагают жителям ДНР проголосовать за лучшего юного спортсмена-каратиста на фальшивом сайте, если сделать это, | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T06:18+0300
2026-10-20T06:18+0300
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общество
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донецк
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мошенники от имени спортивного клуба из Донецка предлагают жителям ДНР проголосовать за лучшего юного спортсмена-каратиста на фальшивом сайте, если сделать это, то можно лишиться аккаунта в Telegram, рассказали РИА Новости в IT-компании F6. "Компания F6 обнаружила новый сценарий киберпреступников для угона аккаунтов Telegram. Злоумышленники создали сеть сайтов, на которых от имени вымышленного спортивного клуба из Донецка предлагают "проголосовать за лучшего каратиста", - говорится в сообщении. Отмечается, что киберпреступники создали сеть как минимум из 17 фальшивых сайтов, на которых предлагают "проголосовать за лучшего каратиста". Пользователей мотивируют принять участие в голосовании и поддержать юных спортсменов. На обнаруженных фальшивых сайтах активны только две кнопки "Проголосовать" под фотографиями детей, которые якобы участвуют в конкурсе. Остальные элементы сайта не активны, и на другие вкладки перейти не получится. При нажатии кнопки "Проголосовать" сайт требует "подтвердить личность" под предлогом "обеспечения честного голосования" и "защиты от автоматической накрутки голосов". Для этого предлагается нажать на кнопку "Войти через Telegram". При переходе по кнопке пользователь увидит страницу, которая копирует дизайн официального сайта Telegram для входа в мессенджер с использованием QR-кода. Если пользователь выполнит это действие и у него не подключен облачный пароль, преступники получат полный доступ к его аккаунту, а через сутки смогут его украсть. Специалисты F6 рекомендуют включить в мессенджерах все инструменты безопасности, в том числе двухфакторную идентификацию и пароль и не переходить по ссылкам от незнакомцев.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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банки, общество , бизнес, донецк, telegram
Банки, Общество , Бизнес, Донецк, Telegram
06:18 20.10.2026
 
В ДНР мошенники предлагают проголосовать за лучшего каратиста

F6: мошенники предлагают жителям ДНР проголосовать за лучшего каратиста на фальшивом сайте

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мошенники от имени спортивного клуба из Донецка предлагают жителям ДНР проголосовать за лучшего юного спортсмена-каратиста на фальшивом сайте, если сделать это, то можно лишиться аккаунта в Telegram, рассказали РИА Новости в IT-компании F6.
"Компания F6 обнаружила новый сценарий киберпреступников для угона аккаунтов Telegram. Злоумышленники создали сеть сайтов, на которых от имени вымышленного спортивного клуба из Донецка предлагают "проголосовать за лучшего каратиста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что киберпреступники создали сеть как минимум из 17 фальшивых сайтов, на которых предлагают "проголосовать за лучшего каратиста". Пользователей мотивируют принять участие в голосовании и поддержать юных спортсменов.
На обнаруженных фальшивых сайтах активны только две кнопки "Проголосовать" под фотографиями детей, которые якобы участвуют в конкурсе. Остальные элементы сайта не активны, и на другие вкладки перейти не получится.
При нажатии кнопки "Проголосовать" сайт требует "подтвердить личность" под предлогом "обеспечения честного голосования" и "защиты от автоматической накрутки голосов". Для этого предлагается нажать на кнопку "Войти через Telegram".
При переходе по кнопке пользователь увидит страницу, которая копирует дизайн официального сайта Telegram для входа в мессенджер с использованием QR-кода. Если пользователь выполнит это действие и у него не подключен облачный пароль, преступники получат полный доступ к его аккаунту, а через сутки смогут его украсть.
Специалисты F6 рекомендуют включить в мессенджерах все инструменты безопасности, в том числе двухфакторную идентификацию и пароль и не переходить по ссылкам от незнакомцев.
 
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