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Страны ЕАЭС не заинтересованы в выходе Армении из союза - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Страны ЕАЭС не заинтересованы в выходе Армении из союза
Страны ЕАЭС не заинтересованы в выходе Армении из союза - 20.10.2026, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС не заинтересованы в выходе Армении из союза
Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия не заинтересованы в выходе Армении из ЕАЭС, но риски от ее решения вступить в Евросоюз ставят вопрос о статусе... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:58+0300
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия не заинтересованы в выходе Армении из ЕАЭС, но риски от ее решения вступить в Евросоюз ставят вопрос о статусе пребывания республики в союзе. Об этом говорится в докладе Евразийского межправсовета о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС."Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, уважая право народа Республики Армения самостоятельно решать вопрос об участии или неучастии в тех или иных союзах и интеграционных объединениях, не заинтересованы в выходе Республики Армения из состава Евразийского экономического союза", — говорится в документе.При этом в докладе подчеркивается, что риски для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС от принятого Ереваном решения и мер по его реализации "ставят вопрос о статусе дальнейшего пребывания Республики Армения в Евразийском экономическом союзе". Отмечается, что руководство Армении признает невозможность одновременного участия в ЕАЭС и ЕС, однако на текущем этапе намерено сохранять статус государства-члена и продолжать получать выгоды от участия в союзе.Согласно документу, принятие в Армении закона, закрепляющего начало работы по вступлению в ЕС, несет риски достижения целей функционирования ЕАЭС. "В таких условиях иные стороны Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права и, в частности, с положениями Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года имеют право принять совместное решение о временном приостановлении действия Договора о ЕАЭС в отношении Республики Армения", — говорится в докладе.В случае приостановления членства Армении в союзе ее ждет восстановление режима налогообложения, действующего для третьих стран. Кроме того, стоимость импорта газа в республику вырастет на 69% — с 389 до 657,5 миллиона долларов в год. "По сравнению с действующей базовой ценой в 177,5 доллара за тысячу кубометров рост цены составит порядка 69%", — отмечается в документе.
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россия, армения, еаэс, ес, белоруссия, мировая экономика, казахстан
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЕАЭС, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
13:58 20.10.2026 (обновлено: 14:10 20.10.2026)
 
Страны ЕАЭС не заинтересованы в выходе Армении из союза

Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия не заинтересованы в выходе Армении из ЕАЭС

© РИА Новости . Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги стран ЕАЭС
Государственные флаги стран ЕАЭС - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия не заинтересованы в выходе Армении из ЕАЭС, но риски от ее решения вступить в Евросоюз ставят вопрос о статусе пребывания республики в союзе. Об этом говорится в докладе Евразийского межправсовета о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС.
"Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, уважая право народа Республики Армения самостоятельно решать вопрос об участии или неучастии в тех или иных союзах и интеграционных объединениях, не заинтересованы в выходе Республики Армения из состава Евразийского экономического союза", — говорится в документе.
При этом в докладе подчеркивается, что риски для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС от принятого Ереваном решения и мер по его реализации "ставят вопрос о статусе дальнейшего пребывания Республики Армения в Евразийском экономическом союзе". Отмечается, что руководство Армении признает невозможность одновременного участия в ЕАЭС и ЕС, однако на текущем этапе намерено сохранять статус государства-члена и продолжать получать выгоды от участия в союзе.
Согласно документу, принятие в Армении закона, закрепляющего начало работы по вступлению в ЕС, несет риски достижения целей функционирования ЕАЭС. "В таких условиях иные стороны Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права и, в частности, с положениями Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года имеют право принять совместное решение о временном приостановлении действия Договора о ЕАЭС в отношении Республики Армения", — говорится в докладе.
В случае приостановления членства Армении в союзе ее ждет восстановление режима налогообложения, действующего для третьих стран. Кроме того, стоимость импорта газа в республику вырастет на 69% — с 389 до 657,5 миллиона долларов в год. "По сравнению с действующей базовой ценой в 177,5 доллара за тысячу кубометров рост цены составит порядка 69%", — отмечается в документе.
 
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