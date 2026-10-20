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В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении

В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении - 20.10.2026, ПРАЙМ

В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении

Приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Армении, в том числе совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:54+0300

2026-10-20T13:54+0300

2026-10-20T13:54+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Армении, в том числе совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55%, говорится в докладе Евразийского межправсовета. Члены межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. "Согласно прогнозным оценкам, приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Республики Армения. Совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55% – экспорт товаров из Армении в государства-члены ЕАЭС снизится более чем на 65%, импорт товаров из государств-членов ЕАЭС – сократится практически наполовину", - говорится в документе. Отмечается, что также снизятся показатели торговли услугами с государствами ЕАЭС – суммарное снижение оборота услуг прогнозируется на уровне 37,7%. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в начале сентября прокомментировал намерение республики вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.

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мировая экономика, россия, армения, белоруссия, казахстан, владимир путин, никол пашинян, еаэс, ес