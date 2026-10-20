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В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении
В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении - 20.10.2026, ПРАЙМ
В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении
Приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Армении, в том числе совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:54+0300
2026-10-20T13:54+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Армении, в том числе совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55%, говорится в докладе Евразийского межправсовета. Члены межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. "Согласно прогнозным оценкам, приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Республики Армения. Совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55% – экспорт товаров из Армении в государства-члены ЕАЭС снизится более чем на 65%, импорт товаров из государств-членов ЕАЭС – сократится практически наполовину", - говорится в документе. Отмечается, что также снизятся показатели торговли услугами с государствами ЕАЭС – суммарное снижение оборота услуг прогнозируется на уровне 37,7%. Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в начале сентября прокомментировал намерение республики вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.
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мировая экономика, россия, армения, белоруссия, казахстан, владимир путин, никол пашинян, еаэс, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Никол Пашинян, ЕАЭС, ЕС
13:54 20.10.2026
 
В ЕАЭС предупредили об ухудшении экономических показателей Армении

Евразийский межправсовет: приостановка участия в ЕАЭС ухудшит экономику Армении

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Армении, в том числе совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55%, говорится в докладе Евразийского межправсовета.
Члены межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Согласно прогнозным оценкам, приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Республики Армения. Совокупный товарооборот Армении с государствами-членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55% – экспорт товаров из Армении в государства-члены ЕАЭС снизится более чем на 65%, импорт товаров из государств-членов ЕАЭС – сократится практически наполовину", - говорится в документе.
Отмечается, что также снизятся показатели торговли услугами с государствами ЕАЭС – суммарное снижение оборота услуг прогнозируется на уровне 37,7%.
Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в начале сентября прокомментировал намерение республики вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.
 
Мировая экономикаРОССИЯАРМЕНИЯБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНВладимир ПутинНикол ПашинянЕАЭСЕС
 
 
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