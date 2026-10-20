Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/egipet-874439812.html
Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа
Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа - 20.10.2026, ПРАЙМ
Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа
Египет ввел в эксплуатацию 591 новую нефтегазовую скважину и открыл 113 месторождений нефти и газа за период с июля 2024 по июнь 2026 года, говорится в... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:11+0300
2026-10-20T18:11+0300
газ
нефть
египет
каир
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874439812.jpg?1792509066
БЕЙРУТ, 20 окт – ПРАЙМ. Египет ввел в эксплуатацию 591 новую нефтегазовую скважину и открыл 113 месторождений нефти и газа за период с июля 2024 по июнь 2026 года, говорится в заявлении министерства нефти и минеральных ресурсов страны. "За период с июля 2024 года по июнь 2026 года на карту добычи были добавлены 591 новая скважина, а также сделаны 113 новых открытий месторождений нефти и газа", - приводятся в заявлении слова министра нефти Египта Карима Бадави, выступившего во вторник на открытии Средиземноморской нефтегазовой конференции и выставки MOC 2026 в Александрии. По словам министра, Египет также полностью погасил задолженность перед иностранными нефтегазовыми компаниями на сумму около 6,1 миллиарда долларов, что создает условия для привлечения новых инвестиций и ускорения разработки месторождений. Бадави отметил, что на следующем этапе Каир намерен сосредоточиться на ускоренном вводе открытых месторождений в эксплуатацию и повышении эффективности использования действующих производственных мощностей. Он подчеркнул, что существующая газотранспортная инфраструктура и два завода по сжижению природного газа в Идку и Думьяте позволяют Египту укреплять позиции регионального энергетического центра.
египет
каир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, нефть, египет, каир
Газ, Нефть, ЕГИПЕТ, Каир
18:11 20.10.2026
 
Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа

Египет ввел 591 новую нефтегазовую скважину и открыл 113 месторождений нефти и газа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 20 окт – ПРАЙМ. Египет ввел в эксплуатацию 591 новую нефтегазовую скважину и открыл 113 месторождений нефти и газа за период с июля 2024 по июнь 2026 года, говорится в заявлении министерства нефти и минеральных ресурсов страны.
"За период с июля 2024 года по июнь 2026 года на карту добычи были добавлены 591 новая скважина, а также сделаны 113 новых открытий месторождений нефти и газа", - приводятся в заявлении слова министра нефти Египта Карима Бадави, выступившего во вторник на открытии Средиземноморской нефтегазовой конференции и выставки MOC 2026 в Александрии.
По словам министра, Египет также полностью погасил задолженность перед иностранными нефтегазовыми компаниями на сумму около 6,1 миллиарда долларов, что создает условия для привлечения новых инвестиций и ускорения разработки месторождений.
Бадави отметил, что на следующем этапе Каир намерен сосредоточиться на ускоренном вводе открытых месторождений в эксплуатацию и повышении эффективности использования действующих производственных мощностей. Он подчеркнул, что существующая газотранспортная инфраструктура и два завода по сжижению природного газа в Идку и Думьяте позволяют Египту укреплять позиции регионального энергетического центра.
 
ГазНефтьЕГИПЕТКаир
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала