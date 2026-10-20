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Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа

Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа - 20.10.2026, ПРАЙМ

Египет открыл 113 новых месторождений нефти и газа

Египет ввел в эксплуатацию 591 новую нефтегазовую скважину и открыл 113 месторождений нефти и газа за период с июля 2024 по июнь 2026 года, говорится в... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:11+0300

2026-10-20T18:11+0300

2026-10-20T18:11+0300

газ

нефть

египет

каир

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БЕЙРУТ, 20 окт – ПРАЙМ. Египет ввел в эксплуатацию 591 новую нефтегазовую скважину и открыл 113 месторождений нефти и газа за период с июля 2024 по июнь 2026 года, говорится в заявлении министерства нефти и минеральных ресурсов страны. "За период с июля 2024 года по июнь 2026 года на карту добычи были добавлены 591 новая скважина, а также сделаны 113 новых открытий месторождений нефти и газа", - приводятся в заявлении слова министра нефти Египта Карима Бадави, выступившего во вторник на открытии Средиземноморской нефтегазовой конференции и выставки MOC 2026 в Александрии. По словам министра, Египет также полностью погасил задолженность перед иностранными нефтегазовыми компаниями на сумму около 6,1 миллиарда долларов, что создает условия для привлечения новых инвестиций и ускорения разработки месторождений. Бадави отметил, что на следующем этапе Каир намерен сосредоточиться на ускоренном вводе открытых месторождений в эксплуатацию и повышении эффективности использования действующих производственных мощностей. Он подчеркнул, что существующая газотранспортная инфраструктура и два завода по сжижению природного газа в Идку и Думьяте позволяют Египту укреплять позиции регионального энергетического центра.

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газ, нефть, египет, каир