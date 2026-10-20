Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/jandeks-874446013.html
В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций
В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций - 20.10.2026, ПРАЙМ
В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций
"Яндекс 360" продолжает восстанавливать сервисы - пользователям уже доступны основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:51+0300
2026-10-20T20:57+0300
технологии
бизнес
россия
рязанская область
калуга
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874446013.jpg?1792519052
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Яндекс 360" продолжает восстанавливать сервисы - пользователям уже доступны основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста", рассказали в компании. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "Яндекс 360" продолжает восстанавливать полную функциональность сервисов. Основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста" работают, постепенно возвращаются и остальные функции", - говорится в сообщении. В компании отметили, что команда продолжает работать над восстановлением.
рязанская область
калуга
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, Калуга, Яндекс
20:51 20.10.2026 (обновлено: 20:57 20.10.2026)
 
В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций

"Яндекс 360" восстановил функции "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря" и "Телемоста"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Яндекс 360" продолжает восстанавливать сервисы - пользователям уже доступны основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста", рассказали в компании.
Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
"Яндекс 360" продолжает восстанавливать полную функциональность сервисов. Основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста" работают, постепенно возвращаются и остальные функции", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что команда продолжает работать над восстановлением.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРязанская областьКалугаЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала