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В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций

В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций - 20.10.2026, ПРАЙМ

В "Яндекс 360" восстановили часть ранее недоступных функций

"Яндекс 360" продолжает восстанавливать сервисы - пользователям уже доступны основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:51+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Яндекс 360" продолжает восстанавливать сервисы - пользователям уже доступны основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста", рассказали в компании. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "Яндекс 360" продолжает восстанавливать полную функциональность сервисов. Основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста" работают, постепенно возвращаются и остальные функции", - говорится в сообщении. В компании отметили, что команда продолжает работать над восстановлением.

рязанская область

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технологии, бизнес, россия, рязанская область, калуга, яндекс