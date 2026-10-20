https://1prime.ru/20261020/kazahstan-874417275.html
Казахстан за 9 месяцев транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти
Казахстан за 9 месяцев транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти - 20.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан за 9 месяцев транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти
Казахстан за январь-сентябрь 2026 года транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти, что на 2% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщает национальный | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:24+0300
2026-10-20T11:24+0300
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нефть
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китай
казтрансойл
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АСТАНА, 20 окт - ПРАЙМ. Казахстан за январь-сентябрь 2026 года транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти, что на 2% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщает национальный оператор магистральных нефтепроводов "Казтрансойл".
"ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" (ККТ) за отчетный период по системе магистральных нефтепроводов ККТ транспортировано 14 миллионов 807 тысяч тонн нефти, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении.
По данным "Казтрансойла", по нефтепроводу "Атасу - Алашанькоу" транспортировано 8,517 миллиона тонн нефти, что на 255 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе транзит составил 7,533 миллиона тонн.
По нефтепроводу "Кенкияк – Кумколь" объем транспортировки составил 6,694 миллиона тонн, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 233 тысяч тонн.
Грузооборот нефти по системе ККТ за отчетный период составил 13,404 миллиарда тонно-километров, увеличившись в годовом выражении на 463 миллиона тонно-километров.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз". "Казтрансойл" является оператором системы магистральных нефтепроводов общей протяженностью около 5,4 тысячи километров.
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нефть, газ, казахстан, китай, казтрансойл, казмунайгаз
Нефть, Газ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, КазТрансОйл, Казмунайгаз
Казахстан за 9 месяцев транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти
Казахстан за январь-сентябрь 2026 года транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти
АСТАНА, 20 окт - ПРАЙМ. Казахстан за январь-сентябрь 2026 года транспортировал в Китай 14,8 миллиона тонн нефти, что на 2% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщает национальный оператор магистральных нефтепроводов "Казтрансойл".
"ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" (ККТ) за отчетный период по системе магистральных нефтепроводов ККТ транспортировано 14 миллионов 807 тысяч тонн нефти, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года", - говорится в сообщении.
По данным "Казтрансойла", по нефтепроводу "Атасу - Алашанькоу" транспортировано 8,517 миллиона тонн нефти, что на 255 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе транзит составил 7,533 миллиона тонн.
По нефтепроводу "Кенкияк – Кумколь" объем транспортировки составил 6,694 миллиона тонн, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 233 тысяч тонн.
Грузооборот нефти по системе ККТ за отчетный период составил 13,404 миллиарда тонно-километров, увеличившись в годовом выражении на 463 миллиона тонно-километров.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз". "Казтрансойл" является оператором системы магистральных нефтепроводов общей протяженностью около 5,4 тысячи километров.